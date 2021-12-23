- 23 Ara 2021 - 01:36

Belçika Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Belçika Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Belçika Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?

Batı Avrupa’da yer alan ve Avrupa Birliği’ne üye olan Belçika, başkenti Brüksel ve Flaman ile Valonya bölgeleriyle kendisine her dönem hayran bırakan ülkeler arasında yer alıyor. Sizde Belçika ile ilgili vize almak ve detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Batı Avrupa’da yer alan ve Avrupa Birliği’ne üye olan Belçika, başkenti Brüksel ve Flaman ile Valonya bölgeleriyle kendisine her dönem hayran bırakan ülkeler arasında yer alıyor. Antwerpen, Hasselt, Gent, Leuven, Brugge, Wavre, Mons, Liege, Arlon ve Namur şehirleri ile dikkatleri üzerine çeken Belçika, turistik olarak Türk vatandaşları tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Belçika vizesi nasıl alınır 2022? Ankara Belçika Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Belçika vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

Belçika Vizesi Nasıl Alınır 2022?

Belçika vizesi almak isteyenler kişilerinin öncelikle seyahat türü ve süresi gibi çeşitli konulara karar vermesi gerekiyor. Peki, Belçika vizesi nasıl alınır? Belçika vizelerinde Belçika Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliği ya da bu kurumlar tarafından yetkilendirilmiş başvuru merkezlerine başvuru almak gerekiyor. Randevu usulü gerçekleştirilen Belçika vize alım işlemlerinde; kısa seyahatlik vize için vize merkezlerine, uzun süreli vize (D tipi) için ise, Konsolosluğu veya Büyükelçiliğine başvuru yapmak gerekiyor. Belçika vizesi için başvuru yapmadan önce ülkenin talep ettiği belgeleri eksiksiz bir şekilde hazır hale getirmek, süreci hızlandırıyor.

Ankara Belçika Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir?

Belçika vize işlemleri Ankara Belçika Konsolosluğu aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ankara Belçika Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Ankara Belçika Konsolosluğu; Çankaya ilçesinin Büyükesat mahallesinin Gandi caddesinde yer alan 55 numaralı binada hizmet veriyor. Ankara Belçika Konsolosluğu’na gidebilmek için; M1, M2 ve M3 metro güzergahlarına ek olarak, 114-7, 304 ve 305 numaralı EGO otobüsleri kullanılabiliyor.

Belçika Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?

Tüm dünyada etkisini devam ettiren pandemi nedeniyle pek çok ülkenin seyahat alışkanları değişmiş bulunuyor. Peki, Belçika vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? Belçika konsoloslukları vize bölümü, pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 09.00 – 13.30 ile 13:30 – 15:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak Belçika ziyaretleri için aşı kartı ve negatif sonuçlu PCR testi şartı gibi çeşitli sağlık şartları aranıyor. Ancak, Belçika’da oturan Türk vatandaşların varışlarının hemen ardından başlatılan 10 günlük karantinadan çıkabilmesi için 1. ve 7. gününde PCR testi yaptırması ve 7.günkü PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.

23 Ara 2021 - 01:36 - Yaşam

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