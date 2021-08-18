- 18 Ağu 2021 - 10:57 G: 18 Ağu 2021 - 11:41

Survivor Yarışmacısı AŞK 101 Dizisine Geliyor! Alina Boz’un Partneri Olacak Survivor Yarışmacısı Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! İşte Detaylar…

Eski Survivor yarışmacısı AŞK 101 kadrosuna giriş yaptı. O ismi duyanların ağzı açık kaldı. Alina Boz’un partneri olacak Survivor yarışmacısı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Aşk 101 Heyecanı!

Eski Survivor yarışmacısı ve aynı zamanda şampiyonu olan o isim AŞK 101 dizisine geliyor. Kadroya dahil olan o isim görenleri de duyanları da bir hayli şaşırttı. Merakla yeni sezonu beklenen diziye katılan o isim kim? İşte detaylar…

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18 Ağu 2021 - 10:57 Ankara- Yaşam

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