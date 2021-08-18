18 Ağu 2021 - 10:57 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 11:41
Survivor Yarışmacısı AŞK 101 Dizisine Geliyor! Alina Boz’un Partneri Olacak Survivor Yarışmacısı Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! İşte Detaylar…
Eski Survivor yarışmacısı AŞK 101 kadrosuna giriş yaptı. O ismi duyanların ağzı açık kaldı. Alina Boz’un partneri olacak Survivor yarışmacısı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar…
Eski Survivor yarışmacısı ve aynı zamanda şampiyonu olan o isim AŞK 101 dizisine geliyor. Kadroya dahil olan o isim görenleri de duyanları da bir hayli şaşırttı. Merakla yeni sezonu beklenen diziye katılan o isim kim? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.