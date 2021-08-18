Citroen Sıfır Araçlarda ÖTV İndirimi Sonrası 53 Bin TL Düştü!? Citroen 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Citroen Fiyat Listesi ve Donanımlar
Resmi gazeteden 13 Ağustos 2021 tarihinde gelen müjdeli haberler araç tutkunlarının bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeyi başardı. 13 Ağustos 2021 tarihinde gelen düzenlemelerin detaylarına bakılacak olursa araçlarda ÖTV indirimleri başladı. Söz konusu uygulanan düzenleme ile beraber Citroen sıfır araçlarda ÖTV indirimi sonrası 53 bin TL düştü diye haberler en merak edilenler arasında yer aldı.
2020 yılının mart ayından bu yana kadar tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sıfır ve ikinci el araç piyasasının çok durgun zamanlardan geçmesine neden olmuştu. Artan fahiş fiyatlardan ötürü araç alma hayali kuran herkes hayallerini bir süre de olsa ertelemek zorunda kalmış, bir süre indirim olursa diye beklemeler öne çıkmıştı. ÖTV indirimlerinden hemen sonra gelen güncelleme ile vatandaşlar hangi araç ne kadara satılacak diye araştırmalarına başladılar.
Geçmişten bu güne kadar meydana gelen araç ÖTV indirimleri %80 olarak uygulanırken gelen güncelleme ile %50 oranına kadar çekildi. Resmi gazeteden gelen bilgilere bakılacak olduğu zaman motor hacimleri 1600 cc olan ve 92 bin TL altında satışa çıkarılan araçlar için %45 ÖTV matrah indirimi, 92 bin ila 150 bin TL arasında olan araçlar için de %50 ÖTV matrah indirimleri uygulanacak. Gelen düzenleme ile araç fiyatlarında astronomik açıdan pek bir fark gözlenmiyor olmasından ötürü yeniden düzenlemelere gidildi. En çok da %45 indirime gidilen araçlarda bir değişiklik olmasa bile araştırmalar hız kazandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.