Citroen Sıfır Araçlarda ÖTV İndirimi Sonrası 53 Bin TL Düştü!? Citroen 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Citroen Fiyat Listesi ve Donanımlar

2020 yılının mart ayından bu yana kadar tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sıfır ve ikinci el araç piyasasının çok durgun zamanlardan geçmesine neden olmuştu. Artan fahiş fiyatlardan ötürü araç alma hayali kuran herkes hayallerini bir süre de olsa ertelemek zorunda kalmış, bir süre indirim olursa diye beklemeler öne çıkmıştı. ÖTV indirimlerinden hemen sonra gelen güncelleme ile vatandaşlar hangi araç ne kadara satılacak diye araştırmalarına başladılar.

Geçmişten bu güne kadar meydana gelen araç ÖTV indirimleri %80 olarak uygulanırken gelen güncelleme ile %50 oranına kadar çekildi. Resmi gazeteden gelen bilgilere bakılacak olduğu zaman motor hacimleri 1600 cc olan ve 92 bin TL altında satışa çıkarılan araçlar için %45 ÖTV matrah indirimi, 92 bin ila 150 bin TL arasında olan araçlar için de %50 ÖTV matrah indirimleri uygulanacak. Gelen düzenleme ile araç fiyatlarında astronomik açıdan pek bir fark gözlenmiyor olmasından ötürü yeniden düzenlemelere gidildi. En çok da %45 indirime gidilen araçlarda bir değişiklik olmasa bile araştırmalar hız kazandı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>