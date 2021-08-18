Artık Daha Erken Emekli Olabileceksiniz! Emeklilik Yaşı Geriye Çekilecek Mi? Emekli Olma Yaşı Kaç?
Artık daha erken emekli olabileceksiniz. Ülkemizde yasalar gereği bir vatandaşın emekli olabilmesi için sigortalı çalışma süresi, prim gün ödemesi ve yaş şartlarını aynı anda yerine getirmesi gerekiyor. Üç şartı aynı anda yerine getiren vatandaşlar SGK üzerinden dilekçe verip, başvuru yaparak emekli olabilmek için hak kazanıyor. Fakat üç şarttan bir tanesinde bile eksiklik olsa, iki şartın yerine gelmesi bir şey ifade etmiyor, vatandaşların emekli olma hakları verilmiyor.
Emekli olma sürelerini hesaplamak için sigortalı olarak işe girilen ilk tarih baz alınarak kaç yaşında, ne zaman emekli olunabileceğine kadar tüm detaylar öğrenilebiliyor.
9 Eylül 1999 tarihinden daha öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan sigortalılar ve sonrasında sigortalı olarak çalışma hayatına girenlerin farklı emeklilik hesaplama sistemleri öne çıkıyor. Emekli olmak için gerekli şartlardan bir tanesi de prim ödemelerini çalışarak ya da kişilerin her ay düzenli olarak kendilerinin ödemesi ile tamamlanabiliyor. Fakat artık daha erken emekli olabileceksiniz. Çalışma hayatına devam edemeyen ya da kendi ödeme yapamayanlar için de öne çıkan farklı bir yöntem borçlanma olacak. Erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda doğum borçlanması ile daha erken emekli olunabilecek. Askerlik günleri erkek sigortalılar için bir yandan prim günü kazandırmasına yardımcı olurken bir yandan da daha erken emekli olmasına yardımcı olacak. Erken emeklilik için en temel adımlardan bir tanesi borçlanma olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.