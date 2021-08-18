Artık Daha Erken Emekli Olabileceksiniz! Emeklilik Yaşı Geriye Çekilecek Mi? Emekli Olma Yaşı Kaç?

Emekli olma sürelerini hesaplamak için sigortalı olarak işe girilen ilk tarih baz alınarak kaç yaşında, ne zaman emekli olunabileceğine kadar tüm detaylar öğrenilebiliyor.

9 Eylül 1999 tarihinden daha öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan sigortalılar ve sonrasında sigortalı olarak çalışma hayatına girenlerin farklı emeklilik hesaplama sistemleri öne çıkıyor. Emekli olmak için gerekli şartlardan bir tanesi de prim ödemelerini çalışarak ya da kişilerin her ay düzenli olarak kendilerinin ödemesi ile tamamlanabiliyor. Fakat artık daha erken emekli olabileceksiniz. Çalışma hayatına devam edemeyen ya da kendi ödeme yapamayanlar için de öne çıkan farklı bir yöntem borçlanma olacak. Erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda doğum borçlanması ile daha erken emekli olunabilecek. Askerlik günleri erkek sigortalılar için bir yandan prim günü kazandırmasına yardımcı olurken bir yandan da daha erken emekli olmasına yardımcı olacak. Erken emeklilik için en temel adımlardan bir tanesi borçlanma olacak.

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