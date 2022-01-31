Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Nerede Çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Konusu Nedir, Kaç Yılında Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir?

Türk sinema tarihinin en sevilen efsane filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, her ne kadar üzerinden uzun yıllar geçse bile tüm izleyenleri kahkaha tufanına tutmaya devam ediyor. Rıfat Ilgaz eserlerinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, insanları bu kadar güldürerek bir nebze de olsa asıl dünyadan uzaklaşmalarına yardımcı olan film bir yandan da toplumsal olaylar ile ilgili farklı mesajlar barındırarak insanların dikkatlerini çekmeyi başarıyor.

Başarısı ile yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde taht kuran, uzun yıllar geçse, defalarca izlense bile her izlemede aynı heyecan ve keyfi veren Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi, kaç yılında çekildi, filmin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi birçok soru merak ediliyor.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Nerede Çekildi?

1976 yapımlı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi en merak edilenler arasındadır. Hikayenin geçtiği Özel Çamlıca Lisesi İstanbul’da yer almaktadır. Gerçekte her ne kadar böyle bir okul olmasa bile hikaye gereği uyarlamalardan bir tanesi olmaktadır.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi sorusunun yanıtı netlik kazandı. İstanbul Üsküdar sınırlarında Validebağ Korosu içerisinde yer alan Adibe Sultan Kasrı içerisinde çekildi. Hem oyuncuları ile hem de kadrosu ile dikkatleri çeken Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte, sizler için Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ile merak edilen tüm detaylar…

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