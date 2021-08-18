18 Ağu 2021 - 12:00 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 12:41
Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade Sütyeni Kaldırıp Attı! Sütyensiz FLAŞ Paylaşımı Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Ne Yapıyorsun Şahika? Bu Ne Hal?”
Yasak Elma’nın Şahikası Nesrin Cavadzade sütyeni kaldırıp bir kenara attı! Sütyensiz flaş paylaşımı milyonları ayağa kaldırdı. Görenler ‘’Ne yapıyorsun Şahika? Bu ne hal?’’ dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o görüntüler…
FOX TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yasak Elma dizisiyle kamera karşısına geçen Nesrin Cavadzade büyük ilgi görmüştü. Dizide hayat verdiği karakteri Şahika il büyük beğeni toplamayı başaran nesrin Cavadzade bu defa ‘’yuh’’ dedirtti. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.