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18 Ağu 2021 - 12:00

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade Sütyeni Kaldırıp Attı! Sütyensiz FLAŞ Paylaşımı Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Ne Yapıyorsun Şahika? Bu Ne Hal?”

Yasak Elma’nın Şahikası Nesrin Cavadzade sütyeni kaldırıp bir kenara attı! Sütyensiz flaş paylaşımı milyonları ayağa kaldırdı. Görenler ‘’Ne yapıyorsun Şahika? Bu ne hal?’’ dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o görüntüler…