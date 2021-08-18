Survivor Aleyna Çalışkan’dan FLAŞ Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Kıyafetlerini Çıkarttı, Kırmızılar İçerisinde Milyonlar Bakakaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kıyafetsiz öyle bir poz verdi ki, milyonların ağzı açık kaldı. Herkesin çıtı pıtı dediği Aleyna Çalışkan’ın o fotoğraflarını görenler şok geçirdi. İşte o görüntüler…
Geçtiğimiz sezon Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir şekilde ilerleyen Aleyna Çalışkan sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi gelen isim Aleyna Çalışkan Survivor’da yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Çalışkan bu defa hiç de fark etmeden çekilen o fotoğrafları ile gündeme geldi. İşte o haberin detayları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.