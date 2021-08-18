Survivor Aleyna Çalışkan’dan FLAŞ Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Kıyafetlerini Çıkarttı, Kırmızılar İçerisinde Milyonlar Bakakaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Geçtiğimiz sezon Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir şekilde ilerleyen Aleyna Çalışkan sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi gelen isim Aleyna Çalışkan Survivor’da yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Çalışkan bu defa hiç de fark etmeden çekilen o fotoğrafları ile gündeme geldi. İşte o haberin detayları…

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