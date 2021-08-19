Masterchef Danilo Şef Milyonları Ağlattı! Bunalıma Girdiği Düşünülüyor... Programda Öyle Şeyler Açıkladı ki! Görenler İnanamadı...
Masterchef jürisinden biri olan Danilo Şef programda öyle büyük bir isyanda bulundu ki resmen psikolojisi bozuldu. Görenler Danilo şefin intiharın eşiğinde olduğunu iddia etti. Danilo şef intiharın eşiğinde mi? İşte Danilo şefin isyan ettiği o anlar…
Masterchef yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yaptı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği Masterchef yarışmasında Danilo şefin büyük isyanı damga vurdu. Geçtiğimiz bölümde isyan eden Danilo şefin artık psikolojisi yarışmanın formatını kaldırmıyor. Peki Danilo Şefin isyan etmesindeki büyük sebep ne? Danilo şefin psikolojisi neden bozuldu? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.