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19 Ağu 2021 - 21:09

Masterchef Danilo Şef Milyonları Ağlattı! Bunalıma Girdiği Düşünülüyor... Programda Öyle Şeyler Açıkladı ki! Görenler İnanamadı...

Masterchef jürisinden biri olan Danilo Şef programda öyle büyük bir isyanda bulundu ki resmen psikolojisi bozuldu. Görenler Danilo şefin intiharın eşiğinde olduğunu iddia etti. Danilo şef intiharın eşiğinde mi? İşte Danilo şefin isyan ettiği o anlar…