18 Ağu 2021 - 14:39 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 14:56
Masterchef’te Akıllara Zarar İfşa! Acun Ilıcalı Bu Kez Kesin Yayına Ara Verecek… O da İfşalanınca Yer Gök İnledi! 13. İfşa Şoku….
Masterchef yarışmasında akıllara durgunluk veren ifşa gerçekleşti. Acun llıcalı bu defa kesinlikle yayın hayatına bir ara verecek. O isim öyle bir ifşalandı ki yer gök yerinden oynayacak. İşte beklenmeyen 13. İfşa şoku…
Masterchef yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yaptı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği Masterchef yarışmasında o isim ifşa edildi. Hiç beklenmeyen ifşa durumuna Acun Ilıcalı’nın tepkisinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor fakat tahminlere göre bu defa yarışmanın yayınlanmasına kısa bir ara verebilir. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.