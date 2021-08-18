Masterchef’te Akıllara Zarar İfşa! Acun Ilıcalı Bu Kez Kesin Yayına Ara Verecek… O da İfşalanınca Yer Gök İnledi! 13. İfşa Şoku….

Masterchef yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yaptı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği Masterchef yarışmasında o isim ifşa edildi. Hiç beklenmeyen ifşa durumuna Acun Ilıcalı’nın tepkisinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor fakat tahminlere göre bu defa yarışmanın yayınlanmasına kısa bir ara verebilir. İşte detaylar…

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