Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? Elkızı dizisi nerede çekiliyor? İşte Elkızı dizisinin konusu ve oyuncuları
FOX’un Yeni Dizisi Elkızı'nın Kadrosu Tamamlandı!Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, FOX’un yeni dizisi Elkızı’nın kadrosu tamamlandı.
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, FOX’un yeni dizisi Elkızı’nın kadrosu tamamlandı.
Çok yakında Muğla’nın Ula ilçesi ve çevresinde çekimlerine başlanacak olan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor. Geçtiğimiz gün okuma provaları için bir araya gelerek keyifli dakikalar geçiren oyuncular, çok yakında çekimler için Muğla’ya gidecek.
Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı, Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.
“Elkızı”, çok yakında FOX’ta.
18 Ağu 2021 - 15:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.