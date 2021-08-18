Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? Elkızı dizisi nerede çekiliyor? İşte Elkızı dizisinin konusu ve oyuncuları

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, FOX’un yeni dizisi Elkızı’nın kadrosu tamamlandı.

Çok yakında Muğla’nın Ula ilçesi ve çevresinde çekimlerine başlanacak olan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor. Geçtiğimiz gün okuma provaları için bir araya gelerek keyifli dakikalar geçiren oyuncular, çok yakında çekimler için Muğla’ya gidecek.

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı, Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

“Elkızı”, çok yakında FOX’ta.