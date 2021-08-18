18 Ağu 2021 - 15:10 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 15:11
Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm ne zaman yayınlanıyor? Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fargmanı yayınlandı mı?
Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri yayınlandı.
İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.
Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.
Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fargmanı yayınlandı mı?
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18 Ağu 2021 - 15:10 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.