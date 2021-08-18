Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm ne zaman yayınlanıyor? Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fargmanı yayınlandı mı?

İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fargmanı yayınlandı mı?