Dayı Şov Başlıyor Mu? Kukla Dayı'yı Kim Canlandırıyor? Dayı Şov Hangi Platformda? İşte Detaylar...

Nazmi Sinan Mıhçı’nın yetişkinlere yönelik olarak hazırladığı Kukla Kabare’nin sevilen tiplemesi, talkshow formatındaki programda her hafta sürpriz konuklarını ağırlayacak. Dayı’nın konuklarla canlı yayında oynayacağı oyunlar, yarışmalar ve yayın aralarındaki skeçler, GAİN izleyicisine mizah ve eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Dayı Şov 10 Eylül’den itibaren GAİN’de!

İnternet alemini kahkahaya boğan “Dayı” tiplemesi, şimdi Türkiye’nin en dinamik dijital medya platformu GAİN’de kendi şovuna başlıyor! 10 Eylül’den itibaren yayınlanmaya başlayacak ve her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi mizah ve eğlenceye doyuracak Dayı Şov, aynı zamanda GAİN’in ilk canlı talkshow programı olma özelliğini taşıyor.

Nazmi Sinan Mıhçı’nın yetişkinlere yönelik olarak hazırladığı Kukla Kabare’nin sevilen karakteri “Dayı”, her bölümde sürpriz bir konuğunu ağırlayacak. Kendine has dili ve mizahıyla alıştığımız talkshow’lardan çok farklı olacak bu programda, Dayı’nın konuklarla oynayacağı oyunlar, yarışmalar ve yayın aralarındaki skeçler, izleyiciye eğlenceli bir yayın akışı sunacak.

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