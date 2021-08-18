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18 Ağu 2021 - 15:24

Masterchef Danilo Şef’ten İğrenç Espri! Milyonlar Sosyal Medyada Resmen Linç Etti… “Neden Böyle Yapıyorsun Danilo Şef?”, “Seviyeye Bak”

Masterchef yarışmasının sevilen şefi Danilo Zanna öyle iğrenç bir espri yaptı ki milyonlar sosyal medyada resmen linç etti. Türkçe’yi gayet iyi kullanan Danilo Zanna’nın yaptığı o espri sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Görenlerin tepkisi ise büyük oldu. İşte detaylar…