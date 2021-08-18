Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?

. 2019 yılındayken vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi nerede, ne zaman çekildi gibi tüm detaylar merak edilmeye başlandı. Sizler için Sesinde Aşk Var filmi nerede, ne zaman, konusu ne, hangi oyuncular var gibi merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Sesinde Aşk Var filmi hakkında merak edilenler…

Sesinde Aşk Var filmi ne zaman çekildi diye merak edilirken 2018 yılının son aylarında başlayan çekimler 2019 yılının ortalarına doğru son bulmuş ve 2019 yılındayken beyaz perdeye çıkarılarak sevenleri ile bir araya getirilmişti. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı yer alırken, senaryosunu Hasan Başoğlu’nun kaleme aldığı Sesinde Aşk Var filmi konusu ve oyuncuları ile kısa sürede en çok ilgi gören filmlerden bir tanesi olmayı başarmıştı. Oldukça ilginç sahnelere şahitlik edilen Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi sorusu da yanıt buldu. Filmin geneli İstanbul’da çekilirken, lise ve üniversite sahnelerinin tamamı Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlanmıştır.

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