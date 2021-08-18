Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu başrollerinde yer alan Sesinde Aşk Var filmi son zamanların en merak edilen yapımlarından bir tanesi olmaya başladı. Müzikal yanı olması ile de dikkatleri çeken film, vizyona girdiği ilk andan beri ilk defa seyirciler ile televizyon ekranlarında buluşacaklar. Televizyon ekranlarında yayınlanacağının haberini alan sinemaseverler büyük bir merakla araştırmalarına başladılar.
. 2019 yılındayken vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi nerede, ne zaman çekildi gibi tüm detaylar merak edilmeye başlandı. Sizler için Sesinde Aşk Var filmi nerede, ne zaman, konusu ne, hangi oyuncular var gibi merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Sesinde Aşk Var filmi hakkında merak edilenler…
Sesinde Aşk Var filmi ne zaman çekildi diye merak edilirken 2018 yılının son aylarında başlayan çekimler 2019 yılının ortalarına doğru son bulmuş ve 2019 yılındayken beyaz perdeye çıkarılarak sevenleri ile bir araya getirilmişti. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı yer alırken, senaryosunu Hasan Başoğlu’nun kaleme aldığı Sesinde Aşk Var filmi konusu ve oyuncuları ile kısa sürede en çok ilgi gören filmlerden bir tanesi olmayı başarmıştı. Oldukça ilginç sahnelere şahitlik edilen Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi sorusu da yanıt buldu. Filmin geneli İstanbul’da çekilirken, lise ve üniversite sahnelerinin tamamı Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlanmıştır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.