- 18 Ağu 2021 - 16:05 G: 18 Ağu 2021 - 16:09

Futbol Dünyasına Adım Adım Dijitalleşiyor! PSV Eindhoven'dan Bitcoin Hamlesi!

Anycoin Direct ile yeni bir sponsorluk anlaşması yapan Hollandalı profesyonel futbol kulübü Philips Sport Vereniging (PSV), Avrupa’da sponsorluk ödemesinin tamamını Bitcoin ile alan ilk kulüp olacak. İşte detaylar...

Futbol kulübünün yaptığı basın açıklamasına göre:

Geleceğe odaklanan PSV, Anycoin Direct ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını benzersiz bir şekilde kullanmaya karar verdi. Sponsorluk tutarının tamamı, PSV’ye Bitcoin olarak ödenecek.

Anycoin Direct, kripto para alıp satılabilecek bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Şirket önümüzdeki iki sezon boyunca PSV’nin resmi ortağı olacak. Sponsorluğun amacı, Avrupa’da kripto paralar ve Anycoin Direct hakkında farkındalığı artırmak.

Eindhovens Dagblad’ın haberine göre anlaşma yaklaşık 480.000 dolar değerinde.

18 Ağu 2021 - 16:05 - Kripto Para Haberleri

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