Futbol Dünyasına Adım Adım Dijitalleşiyor! PSV Eindhoven'dan Bitcoin Hamlesi!
Anycoin Direct ile yeni bir sponsorluk anlaşması yapan Hollandalı profesyonel futbol kulübü Philips Sport Vereniging (PSV), Avrupa’da sponsorluk ödemesinin tamamını Bitcoin ile alan ilk kulüp olacak. İşte detaylar...
Futbol kulübünün yaptığı basın açıklamasına göre:
Geleceğe odaklanan PSV, Anycoin Direct ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını benzersiz bir şekilde kullanmaya karar verdi. Sponsorluk tutarının tamamı, PSV’ye Bitcoin olarak ödenecek.
Anycoin Direct, kripto para alıp satılabilecek bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Şirket önümüzdeki iki sezon boyunca PSV’nin resmi ortağı olacak. Sponsorluğun amacı, Avrupa’da kripto paralar ve Anycoin Direct hakkında farkındalığı artırmak.
Eindhovens Dagblad’ın haberine göre anlaşma yaklaşık 480.000 dolar değerinde.
18 Ağu 2021 - 16:05 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.