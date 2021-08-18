18 Ağu 2021 - 16:21 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 16:36
Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek”
Alişan görenlerin hayrete düştüğü öyle bir harekette bulundu ki görenler ‘’Buse buna çok sinirlenecek’’ dedi. Yakın zamanda vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ı direkt silen Alişan görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte haberin detayları…
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Selçuk Tektaş’ı korona virüs sebebiyle toprağa veren Alişan bir hayli zor dönemlerden geçti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kuzeni Ozan Ecbin’i de beyin kanamasından kaybeden Alişan geçtiğimiz gün Kıbrıs’ta sahne almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.