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18 Ağu 2021 - 16:21

Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek”

Alişan görenlerin hayrete düştüğü öyle bir harekette bulundu ki görenler ‘’Buse buna çok sinirlenecek’’ dedi. Yakın zamanda vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ı direkt silen Alişan görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte haberin detayları…