Randers - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Randers - Galatasaray UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play – off turundayken Danimarka’nın temsilcisi olan Randers ile deplasmanda mücadele etmek için karşı karşıya gelecekler. Mücadele için Randers – Galatasaray maçı ne zaman en merak edilenler arasında yer aldı. Futbol tutkunlarının yakından takip ettikleri 3. Ön eleme turunda St. Johnstone’un elenmesini sağlayan Aslan, gruplarda yerini korumak için Danimarka Ligi lideri olarak bilinen Rangers’in önüne geçmek zorunda olacak.
Maçın yayın saatinden, hangi kanalda olacağı ve Galatasaray takımının muhtemel 11’inin kimler olacağı en merak edilenler arasında yer aldı. Sizler için Randers – Galatasaray maçı ne zaman, kadroda kimler yer alacak, hangi kanalda, saat kaçta CANLI yayınlanacak gibi merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Randers – Galatasaray maçı mücadelesi hakkında merak edilenler…
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turundayken PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen ve Hollanda temsilcisine elenmiş olan Galatasaray yakımı, yoluna bu sefer de UEFA Avrupa Ligi’nden devam ettiği biliniyor. 3. Ön eleme turunda İskoçya temsilcisi olarak bilinen St. Jonhstone’yi eledikten sonra play – off turunda Danimarka liginde namağlup olan Randers ile karşı karşıya gelecek. Oldukça zorlu bir şekilde geçecek olduğu düşünülen maç öncesinde Randers – Galatasaray maçı ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Randers – Galatasaray maçı hakkına merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.