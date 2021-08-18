Tam 200 Milyon Dolarlık Tasfiye! Kripto Para Dünyasında Neler Oluyor?

Bir aydan kısa bir sürede yüzde 100’den fazla büyümeye yol açan en son Bitcoin boğa koşusu 48.000 dolar civarında konsolide olmaya başladı. Sürekli konsolidasyonun ardından, Bitcoin nihayet menzile bağlı piyasayı kırdı ve piyasa, günün en düşük noktasında yüzde 3’lük bir fiyat düşüşü ile karşı karşıya kaldı. Şu anda, Bitcoin yüzde 1 civarında toparlandı ve 45.100 dolar civarından işlem görüyor.

Çok sayıda tasfiyenin bir başka kaynağı da Ethereum türev ticaret çiftleri. Piyasadaki en büyük altcoin konumunda olan Ethereum, dünkü hareketin en düşük noktasında değerinin neredeyse yüzde 10’unu kaybetti. Bitcoin ile birlikte Ethereum da yaklaşık yüzde 5 oranında geri döndü. En büyük tasfiye ise fiyatın 3.000 dolar seviyesinin altına düşmesi ile birlikte gerçekleşti.