Kurumsalların Bitcoin Atağı! Kurumsal Dünya'da Neler Oluyor! Yatırım Sinyallerinin Anlamı Ne?

Kripto Paraların Rolü

Bloomberg Wealth ile yaptığı röportajda Lew, kripto para biriminin yatırım potansiyelini ve gelişen endüstrinin yönelebileceği birçok olası yönü ele aldı. Lew konuyla ilgili olarak, “Gidebileceği birçok farklı yol var. Stablecoin’ler var, NFT’ler var. Sadece blok zinciri, farklı katmanlar var, insanlar onu çok farklı şeyler için kullanıyor.” sözlerini kullandı.

Bu noktada Lew pek çok olasılığa rağmen kripto alanının nihayetinde yerine getireceği rolün hala bir gizem olduğunu ifade ediyor ve şu sözleri kullanıyor:

Bence kesinlikle kalıcılar, bence kesinlikle bir rol oynayacak. Hangi rolü oynayacağı belli değil. Bizim için biraz cüret etmek önemlidir, sadece takip ettiğimizden emin olmak, uzmanlık geliştirecek insanlarla ilişkilerimiz olduğundan emin olmak gerekiyor ve hangi yöne gideceğimize karar vermek için bu uzmanlıktan yararlanabiliriz.

Bu noktada Lew, şu an için piyasada çok voaltilite olduğunu da dile getiriyor ve “Biliyorsunuz, çok fazla volatilite var, çok fazla risk var, dolayısıyla şu anda mutlaka kriptolar ile ödeme kabul etmemiz gerekmiyor. Çünkü biz uzun vadeli yatırımcılarız, yeni yollar keşfetme yeteneğine sahibiz. Kripto para birimleri de onlardan biri.” sözlerini kullanıyor.

Kriptoda Kurumsal Yatırım

IMC, üniversitenin varlıklarını yönetmekle görevli “Columbia Üniversitesi’nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, Lew’in sözleri, sadece iş dünyasından değil, kurumsal akademik dünyadan bir tür yatırım ilgisine de işaret ediyor.

Bu noktada Lew gibi bir ismin kripto para birimleri ile ilgili pozitif açıklamalar yapmasının oldukça önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü IMC muhafazakar bir kuruluş olarak değerlendiriliyor ve bu ilgi artışının kriptolar için önemli olduğu düşünülüyor.