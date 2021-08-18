Kurumsalların Bitcoin Atağı! Kurumsal Dünya'da Neler Oluyor! Yatırım Sinyallerinin Anlamı Ne?
Columbia Investment Management Company (IMC) Başkanı ve CEO’su Kim Lew, kripto para birimlerini sadece bir hevesten daha fazlası olarak gördüğünü dile getirdi ve kesinlikle kalıcı olduklarını ifade etti. İşte detaylar...
Kripto Paraların Rolü
Bloomberg Wealth ile yaptığı röportajda Lew, kripto para biriminin yatırım potansiyelini ve gelişen endüstrinin yönelebileceği birçok olası yönü ele aldı. Lew konuyla ilgili olarak, “Gidebileceği birçok farklı yol var. Stablecoin’ler var, NFT’ler var. Sadece blok zinciri, farklı katmanlar var, insanlar onu çok farklı şeyler için kullanıyor.” sözlerini kullandı.
Bu noktada Lew pek çok olasılığa rağmen kripto alanının nihayetinde yerine getireceği rolün hala bir gizem olduğunu ifade ediyor ve şu sözleri kullanıyor:
Bence kesinlikle kalıcılar, bence kesinlikle bir rol oynayacak. Hangi rolü oynayacağı belli değil. Bizim için biraz cüret etmek önemlidir, sadece takip ettiğimizden emin olmak, uzmanlık geliştirecek insanlarla ilişkilerimiz olduğundan emin olmak gerekiyor ve hangi yöne gideceğimize karar vermek için bu uzmanlıktan yararlanabiliriz.
Bu noktada Lew, şu an için piyasada çok voaltilite olduğunu da dile getiriyor ve “Biliyorsunuz, çok fazla volatilite var, çok fazla risk var, dolayısıyla şu anda mutlaka kriptolar ile ödeme kabul etmemiz gerekmiyor. Çünkü biz uzun vadeli yatırımcılarız, yeni yollar keşfetme yeteneğine sahibiz. Kripto para birimleri de onlardan biri.” sözlerini kullanıyor.
Kriptoda Kurumsal Yatırım
IMC, üniversitenin varlıklarını yönetmekle görevli “Columbia Üniversitesi’nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, Lew’in sözleri, sadece iş dünyasından değil, kurumsal akademik dünyadan bir tür yatırım ilgisine de işaret ediyor.
Bu noktada Lew gibi bir ismin kripto para birimleri ile ilgili pozitif açıklamalar yapmasının oldukça önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü IMC muhafazakar bir kuruluş olarak değerlendiriliyor ve bu ilgi artışının kriptolar için önemli olduğu düşünülüyor.
18 Ağu 2021 - 16:44 - Kripto Para Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.