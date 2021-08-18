18 Ağu 2021 - 17:14 Güncelleme: 18 Ağu 2021 - 18:20
Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi!
Demet Akalın resmen içinden geçti. Hande Erçel, Fahriye Evcen Demet Akalın’ın yanında hikaye oldu. Böyle bir shop ömrü hayatında görülmedi. Herkes ona kilitlendi. İşte detaylar…
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Sosyal medya gündemine yaptığı paylaşımlarla sık sık gelen Demet Akalın son olarak orman yangınlarındaki yardımıyla gönülleri resmen fethetmişti. Yaptığı son paylaşımla herkesin yüreğine indirdi. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.