Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi!

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Sosyal medya gündemine yaptığı paylaşımlarla sık sık gelen Demet Akalın son olarak orman yangınlarındaki yardımıyla gönülleri resmen fethetmişti. Yaptığı son paylaşımla herkesin yüreğine indirdi. İşte o görüntüler…

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