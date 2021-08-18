En Güvendiği Desteğini Kaybetti! Bitcoin Yeniden Güçlenebilecek Mi? İşte Merak Edilenler...

Ayrıca bu süreçte, kısa vadeli destek çizgisinden bir kırılım gerçekleşti. Kırılımın ardından başlayan düşüş hareketi ise devam ediyor. Dolayısıyla Bitcoin (BTC), 42.600 dolar seviyesine gerileyebilir ve bu seviyede bir destek bulabilir.

Bitcoin Düşüş Kaydediyor

Bitcoin (BTC) 17 Ağustos tarihinde yaklaşık olarak yüzde 3 oranında değer kaybetti ve günlük kapanış, 44.671 dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece bu süreçte, yukarı doğru uzun bir fitil meydana geldi. Yukarı doğru uzun fitil ise artan satış baskısının bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca BTC, büyük bir önem teşkil eden 200 günlük hareketli ortalamanın (mavi çizgi) altına geriledi. 9 ila 15 Ağustos tarihlerinde BTC’nin bu hareketli ortalama üzerinde fiyatlandığı görülmüştü. Daha önce ise fiyat, 19 Mayıs’ta başlayan çöküşten sonra 2,5 aylık düşüş trendi boyunca bu hareketli ortalamanın altında seyretmişti.

Bitcoin, 18 Ağustos’ta iyileşme göstermeye başladı ve şu anda 45.000 dolar seviyesinde tutunmayı deniyor. Buna ek olarak, 200 günlük hareketli ortalamanın da an itibarıyla 45.000 dolar seviyesinden geçtiği görülüyor. Ayrıca bu seviyenin şu anda bir direnç olarak çalışması bekleniyor.

Düşüş hareketinin devam etmesi halinde en yakın destek bölgesi, 42.600 dolarda yer alıyor. Bu destek, uzun vadeli düşüş trendinin 0,382 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor. Bir sonraki destek ise 37.300 dolarda bulunan 0,236 fib. düzeltme seviyesinde yer alıyor.

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, Bitcoin fiyatı için düşüşe işaret ediyor. RSI, nötr bölgeye doğru hareket ediyor ancak hala 50 seviyesi altında hareket ediyor. MACD, düşüş sergiliyor ve ikinci kez kırmızı bir ivme çubuğu oluşturdu. Öte yandan Stokastik Osilatör, ölüm kesişimi oluşturmasına rağmen dönüş yapmayı deniyor.

Yükselen Destek Çizgisinden Kırılım Gerçekleşti

Dört saatlik grafik, günlük grafiğe benzer şekilde, düşüşe işaret ediyor. Grafiğe bakıldığında, yükselen destek çizgisinden bir kırılım gerçekleştiği görülüyor. Yükselen destek çizgisinin ise 6 Ağustos’tan bu yana varlığını koruduğu biliniyordu.

Ayrıca Bitcoin fiyatının destek çizgisini dört kez test ettiği (turuncu daire) ancak 17 Ağustos’ta destek çizgisinin altına gerilediği göze çarpıyor. 18 Ağustos sabahında ise BTC, destek çizgisine temas etti ancak desteği aşamadı. Dolayısıyla destek seviyesi, bir direnç olarak çalıştı.

BTC’nin kısa vadeli destek çizgisinden gerçekleştirdiği kırılım, RSI’daki düşüşle uyum gösterdi ve onaylandı. Öte yandan RSI’ın 28.800 dolardaki uzun vadeli dip seviyeden bu yana yükselen bir destek çizgisini takip ettiği biliniyordu. Ancak 17 Ağustos’ta bu destek çizgisinin (kırmızı ok) altına geriledi ve trend dönüşünü onayladı.

Ayrıca MACD sinyal çizgisi, negatif bölgeye geçerken Stokastik Osilatör, 20 seviyesindeki düşüş bölgesinde hareket etmeye başladı.

Bitcoin fiyatının yükselen destek çizgisinde tutunmayı başaramaması halinde ise 42.600 dolar bölgesinin bir kez daha en yakın destek olarak çalışması muhtemel görünüyor.