Almanya'ya Çalışmaya Nasıl Gidebilirim? Almanya'de nasıl çalışılır? Almanya'da iş nasıl bulunur? Almanya iş bulma siteleri

‘’Almanya’ya çalışmaya nasıl gidebilirim?’’ sorusu son zamanların bir hayli merak edilen konularından bir tanesi haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’da çalışma izinlerine sahip olabilmesi için, Almanya’da geçerli vatandaşlıkları olması ya da Avrupa Ekonomi Alanı için Almanya çalışma vizesi alması gereklidir. İki şarttan bir tanesi yerine geldiği zaman ülkeye giriş yapmak için gerekli prosedürler daha hızlı ve daha kolay ilerleyecektir.

Almanya'ya Çalışmaya Nasıl Gidebilirim? Almanya'de nasıl çalışılır?

Almanya işgücü piyasasında birçok kural ve yasalar yer almasından dolayı, vatandaşların iş bulabilmek için belirli kuralları yerine getirmesi gerekiyor. Almanya’da birçok işverenin alacakları çalışanlarda eğitim, diploma ve sertifika aramalarından dolayı iyi bir araştırma sonucu yola çıkmak gerekir. Almanya çalışma vizesi almak için Almanya Konsoloslukları ya da Almanya Büyükelçiliği’ne başvuru yapmak gerekir. Vize başvurularında bulunabilmek için ilk olarak Almanya’da bulunan bir işyerinden davet edilmek ya da vatandaşların kendi imkanları ile bulacakları bir işyeri ile anlaşması gerekir.

Almanya’da çalışmaya gidebilmek için TC vatandaşlarının kendi imkanları ile buldukları işyerinde çalışabilmek için gerekli şartlara uygun olması, işlerin Almanya yetkilileri tarafından belirlenen kriterlere uygun olması öncelik olmaktadır. Almanya’da bulunan işlerde pozisyona uygun Alman vatandaşı, Avrupa Ekonomi Alanı yoksa vatandaşlar o işe giderek çalışabilirler.

Üniversite eğitim hayatını Almanya’da tamamlayan öğrenciler, eğer mezuniyetlerinden en fazla 18 ay içerisinde kendilerine uygun bir iş bularak çalışmaya başlarlarsa hiçbir prosedür ile uğraşmak zorunda kalmadan çalışma ve oturma izni alabilir. Üniversite mezuniyetinden sonra ülkesine dönenler için bu süre en fazla 18 ay yerine en fazla 6 ay olarak belirlenmesinden dolayı, sürelere dikkat etmek gerekir.



Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>



