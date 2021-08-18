Litecoin'in Bu İncelemesi Hoşunuza Gidecek! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yeni Bir Kasırga Mı Geliyor?

Düşen geri çekilmeler ile çoğu coin zayıf konumdaydı, bu da alıcıların tam kontrolde olduğunu ve her düşüşü daha düşük satın aldığı anlamına geliyor. Bu tür durumda eğilimindeyken, daha küçük hareketli ortalamalar, bu tür geri çekilme sırasında destek görevi görüyor ve alıcıların fiyatın daha da düşmesini beklemediğini gösteriyor.

Kripto piyasasının dün yaşadığı çekilme son bir ayın en büyük düzeltmesi oldu. ABD’de devam eden RIPPLE ve SEC davası dışında, bu piyasayı aşağı çekebilecek bir haber gözükmüyor. Bu durum şu şekilde yorumlanabilir, uzun süredir düşük fiyatalarda bekleyen yatırımcıların kâr alması olabilir.

Litecoin fiyat analizi

Şekil 1. Litecoin fiyat analiz grafiği

Litecoin Pazartesi günü 188 doların üzerindeyken yükselişi terse döndürdü 163 dolara kadar geriledi. Grafikte yer alan 20 günlük hareketli ortalama (gri) ve 50 günlük hareketli ortalama (sarı) gibi fiyatı yukarı çeken hareketli ortalamalar, fazla direnç görmeden kırıldı. Buna rağmen 100 günlük hareketli ortalama (yeşil) destek bölgesi oldu gibi gözüküyor.

Bu hareketli ortalama, bu hareketin alt noktası olan 163 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu düşüşle birlikte Litecoin yükseliş trendini terse çevirmiş olabilir. Bu düşüşten sonra LTC fiyatı, bu hareketli ortalamadan sekerek, yukarı yönlü bir geri dönüş sinyali olan bir pin mum çubuğu oluşturdu. LTC fiyatı bu sinyale karşılık verirse yükseliş eğiliminin yeniden devam etmesi beklenebilir.