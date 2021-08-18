Litecoin'in Bu İncelemesi Hoşunuza Gidecek! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yeni Bir Kasırga Mı Geliyor?
Litecoin yukarı yönlü bir trend oluşturmuştu. Litecoin, yaklaşık bir ay önce kripto pazarında geri dönen yükseliş momentumundan bu tarafa düşüş eğilimindeydi. İki aydan fazla süren kripto düşünün ardından Temmuz ayının sonunda kripto piyasası yükselişe geçti. İşte detaylar...
Düşen geri çekilmeler ile çoğu coin zayıf konumdaydı, bu da alıcıların tam kontrolde olduğunu ve her düşüşü daha düşük satın aldığı anlamına geliyor. Bu tür durumda eğilimindeyken, daha küçük hareketli ortalamalar, bu tür geri çekilme sırasında destek görevi görüyor ve alıcıların fiyatın daha da düşmesini beklemediğini gösteriyor.
Kripto piyasasının dün yaşadığı çekilme son bir ayın en büyük düzeltmesi oldu. ABD’de devam eden RIPPLE ve SEC davası dışında, bu piyasayı aşağı çekebilecek bir haber gözükmüyor. Bu durum şu şekilde yorumlanabilir, uzun süredir düşük fiyatalarda bekleyen yatırımcıların kâr alması olabilir.
Litecoin fiyat analizi
Litecoin Pazartesi günü 188 doların üzerindeyken yükselişi terse döndürdü 163 dolara kadar geriledi. Grafikte yer alan 20 günlük hareketli ortalama (gri) ve 50 günlük hareketli ortalama (sarı) gibi fiyatı yukarı çeken hareketli ortalamalar, fazla direnç görmeden kırıldı. Buna rağmen 100 günlük hareketli ortalama (yeşil) destek bölgesi oldu gibi gözüküyor.
Bu hareketli ortalama, bu hareketin alt noktası olan 163 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu düşüşle birlikte Litecoin yükseliş trendini terse çevirmiş olabilir. Bu düşüşten sonra LTC fiyatı, bu hareketli ortalamadan sekerek, yukarı yönlü bir geri dönüş sinyali olan bir pin mum çubuğu oluşturdu. LTC fiyatı bu sinyale karşılık verirse yükseliş eğiliminin yeniden devam etmesi beklenebilir.
18 Ağu 2021 - 18:55 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.