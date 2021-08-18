Kripto Dünyasında Depremler Bitmiyor! Bitcoin'in Düşüşü Artçı Sarsıntıları Getirir Mi? Bitcoin'e Neler Oluyor?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ağustos ayından bu yana yükselen bir grafik izledi. Ancak son 24 saatlik zaman diliminde %4’ten fazla değer kaybeden Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü. Birçok yatırımcı, mevcut fiyatın piyasanın durumunu yansıtmadığına inanıyor. Yatırımcılar; manipülasyon, FUD ve daha önce görülen birçok soruna işaret ediyor. Bitcoin fiyatı gerçeği yansıtıyor mu? Bitcoin’in fiyatını etkileyen son gelişmeler ışığında değerlendirelim.

Yükseliş Haberleri Gelmeye Devam Ediyor

Son birkaç hafta içinde Bitcoin, dünya basınında bir kez daha kapak sayfalarını süsledi. Bitcoin 2021 konferansında çoğu kişi yılın en önemli gelişmesi olarak kabul edilen Strike’ın kurucusu Jack Mallers’in oldukça duygusal bir konuşmasına tanık oldu. El Salvador Başkanı Nayib Bukkele, Bitcoin’i ülkede yasal bir para birimi olarak tanıtacak planı hazırlamak adına Jack ile temasa geçti. İki gün sonra yasa tasarısını kabul edildi ve kanunlaştı. Bu olay Bitcoin’in küresel para birimi statüsüne giden yolunda bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Bu önemli adımın ardından birçok ülke Bitcoin Standartı‘nı benimsemek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Yükseliş haberleri değerlendirildiğinde Bitcoin’in mevcut fiyatı oldukça düşük görünüyor. Bununla birlikte bu süre zarfında analistler, kripto paraların hareketlerini izlerken bazı ilginç gözlemlerde bulundular. Büyük fiyat düşüşü, aslında yatırımcı tasfiyesinin sonucuydu. Milyonlarca yatırımcı, fiyatların düşmeye başlamasının ardından zararı durdurma stratejisi izledi ve piyasalarda korku endeksini yükseltti.

Kripto paralar sürekli olarak yeni cüzdanlardan eski cüzdanlara geçiyor. Bunun anlamı yeni piyasa katılımcılarının piyasada daha fazla deneyime sahip olan eskilere göre zarara satış yaptığıdır.

Düşüş hareketi çoğu insanın beklediğinden daha büyük olsa da boğa piyasalarında bu gibi fiyat geri çekilmeleri oldukça normaldir. Kısacası mevcut fiyat Bitcoin’in gerçek değerini ve lider kripto para birimine olan gerçek ilgiyi yansıtmıyor.

Peki, Mevcut Fiyat Neden Düşüyor?

Bu konu hakkında birçok olası açıklama yapılabilir. Çin, kısa süre önce Bitcoin‘i bir kez daha yasakladı ve şimdi ise yasa dışı madencilik uygulamalarına karşı 1100’den fazla kişiye tutuklama emri çıkardı.

Elon Musk, piyasada korkuya yol açan ve satış eğilimine yönlendiren tweet’ler atmakla meşgul. ABD’deki senatörler, birden fazla ülkenin El Salvador’un kararına karşı çıkmasıyla birlikte toplu olarak FIAT rampalarının ve alt rampaların potansiyel olarak yasaklanması hakkında konuşuyor. Ağı yasaklamanın bir yolu olmadığı için bu son çaredir.