Bu Açıklamalar Dünyayı Endişeye Sevk Ediyor! Latin Amerika'da Neler Oluyor? Kripto Dünyasının Gözü Bu Haberde!

Latin Amerika’da bir şeyler oluyor: İlginç kripto para açılımları üst üste geliyor

El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesi dengeleri değiştiren ana etken oldu. Latin Amerika ülkelerinde El Salvador ile zirveye çıkan Bitcoin fırtınası, hız kesmeden devam ediyor.

En son Şili Peso’suna sabitlenmiş CLPX Token, Stellar blockchain’i üzerinden başlatıldı. Böylece Şili’de dijital dönüşüm için dev bir adım atmış oldu. Böylece Şilililer, CLPX token üzerinden ekonominin her alanında kripto paralar üzerinden harcama yapabilecek.

Diğer önemli açılımın merkezi Brezilya olacağa benziyor. Brezilya Merkez Bankası Başkanı, kripto para piyasalarından iki önemli aktör ile toplantı yaptı. Merkez Bankası Başkanı söz konusu toplantıda blockchain ve kripto para teknolojisi konusunda önemli fikir alışverişlerinde bulundu.

Brezilya Merkez Bankası Başkanı Jeremy Allaire (Circle CEO) ve Brian Brooks (Binance ve Coinbase OCC) ile görüştü. Brezilya blockchain yarışını kaybetmek istemiyor. Toplantının içeriği hakkında ayrıntılı açıklama yapılmasa da toplantının içeriği kurumsal görüşmeler olarak açıklandı.

Tether’de sonra en yüksek piyasa değerine sahip olan stabil coin USDC, Circle şirketinin altında bulunuyor. Circle, yakın zamanda ABD’li otoritelere USDC tabanlı bir ticari banka kurmak için gerekli başvurularda bulundu.

Brezilya Merkez Bankası da muhtemelen kendi para birimini dijitalleştirmek için Circle’dan danışmanlık hizmeti satın alıyor.

Brezilya finansal piyasaları son günlerde Bitcoin ve kripto paralara yönelik liberal açılımlarıyla dikkat çekiyor. Örneğin henüz ABD’de hiçbir Bitcoin ETF onaylanmamışken Brazilya’da 2 Bitcoin ETF işlem görüyor.