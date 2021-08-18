Blockhain Bitcoin Verileri Ortaya Çıktı, Boğalar Sinyali Aldı! İkinci Aşama Ne Zaman Başlayacak?

CoinMarketCap.com verilerine göre Bitcoin fiyatı, son 24 saatte %1,90 ve geçen hafta %2,28 düşüşle 45,214 dolarda ve %44,3 pazar hakimiyetine sahip.

Küçük geri çekilmeye rağmen, on-chain analitik uzmanı Plan B, Bitcoins stok akışı (S2F) ve blokzincir sinyallerin hala bu boğa piyasasının ikinci ayağını gösterdiğini iddia ediyor.

Bitcoin, Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yarısından daha azına düştükten sonra son haftalarda yükseldi. Zirvede, kripto varlık yaklaşık 65.000 dolar değerindeydi.

Altyapı tasarısının etkileri

Bununla birlikte, geri çekilme, kripto para endüstrisinin ABD’nin altyapı paketindeki vergi raporlama düzenlemelerinde bir değişiklik sağlayamamasından sadece birkaç gün sonra geldi. Geçen hafta senatörler, dijital varlıkların kapsamlı bir şekilde gözetimini belirleyen bir yasa çıkardı.

Bazı gözlemciler, politikacıların kripto piyasasını tanımasının potansiyel olarak meşrulaştırıcı bir olay olduğuna ve sadece piyasanın tutuşunu sıkılaştırmaya hizmet etse bile burada kalacağına dair bir kabul olduğuna inanıyor.

Tanınmış kripto analisti Will Clemente, Bitcoin fiyatının düşmesine rağmen balina sayısının 13.000 Bitcoin artmasına dikkat çekti.

Bu veriler, BTC için artan kurumsal talep haberleri gündemde olduğunda gelir, çünkü küçük bir geri çekilmeye rağmen, Bitcoin fiyatı kısa vadeli bir konsolidasyonda yakalanır.

Bitcoin için kurumsal ilgi

Gerçekten de, büyük finans kuruluşu Fidelity’nin en iyi müşterileri, BTC’ye biraz iyimserlik verebilecek yeni varlık sınıfıyla ilgileniyor.

Fidelity, en büyük müşterilerinin %90’ının en büyük kripto para birimine ve diğer dijital varlıklara erişmek istediğini belirtti. Dijital varlık sınıfına daha fazla kurumsal erişim, varlık yöneticisi tarafından sağlanacak.

Bu nedenle, kripto varlıkların kurumsal ilgi görmesi, balina birikimi ve BTC fiyatının 45.000 – 48.000 dolar aralığında konsolide edilmesiyle bu, Bitcoin’in bir boğa koşusunun ikinci aşamasının eşiğinde olabileceğini düşündürebilir.