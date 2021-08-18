Nusret Yere Çakılınca Yardımına Öyle Biri Koştu ki; ‘’Helal Sana Düşenin Dostu’’ Dedirtti! Bakın O İsim Kim Çıktı!
Nusret yere öyle bir çakıldı ki yardımına koşan ilk kişi o isim oldu. Düşenin yardımına direkt olarak koşan o isme Nusret’i dipten çekmeyi becerdi. Peki düşenin dostu o isim kim? İşte detaylar…
Geçtiğimiz senelerde ününe ün katan ve hepimizin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Nusret başarısıyla hem Türkiye’yi gururlandırmış hem de ün kazanmıştı. Sosyal medyayla başlayan aşçılık tecrübesi git gide yükseldi ve sonunda sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi. Nusret öyle bir yere çakıldı ki düştüğü yerden onu kaldıran isim duyanları bir hayli şaşırttı. O ismi duyanlar ‘’düşenin dostu’’ yorumunu yaptı. Peki o isim kim? İşte habere dair tüm merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.