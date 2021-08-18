Nusret Yere Çakılınca Yardımına Öyle Biri Koştu ki; ‘’Helal Sana Düşenin Dostu’’ Dedirtti! Bakın O İsim Kim Çıktı!

Geçtiğimiz senelerde ününe ün katan ve hepimizin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Nusret başarısıyla hem Türkiye’yi gururlandırmış hem de ün kazanmıştı. Sosyal medyayla başlayan aşçılık tecrübesi git gide yükseldi ve sonunda sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi. Nusret öyle bir yere çakıldı ki düştüğü yerden onu kaldıran isim duyanları bir hayli şaşırttı. O ismi duyanlar ‘’düşenin dostu’’ yorumunu yaptı. Peki o isim kim? İşte habere dair tüm merak edilenler…

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