- 18 Ağu 2021 - 19:14 G: 18 Ağu 2021 - 19:18

Nusret Yere Çakılınca Yardımına Öyle Biri Koştu ki; ‘’Helal Sana Düşenin Dostu’’ Dedirtti! Bakın O İsim Kim Çıktı!

Nusret yere öyle bir çakıldı ki yardımına koşan ilk kişi o isim oldu. Düşenin yardımına direkt olarak koşan o isme Nusret’i dipten çekmeyi becerdi. Peki düşenin dostu o isim kim? İşte detaylar…

Nusret’in Elinden Tuttuğu İddia Edilen O İsim Herkesi Şoka Soktu!

Geçtiğimiz senelerde ününe ün katan ve hepimizin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Nusret başarısıyla hem Türkiye’yi gururlandırmış hem de ün kazanmıştı. Sosyal medyayla başlayan aşçılık tecrübesi git gide yükseldi ve sonunda sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi. Nusret öyle bir yere çakıldı ki düştüğü yerden onu kaldıran isim duyanları bir hayli şaşırttı. O ismi duyanlar ‘’düşenin dostu’’ yorumunu yaptı. Peki o isim kim? İşte habere dair tüm merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>

18 Ağu 2021 - 19:14 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı! mask
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı!
Alişan’dan Milyonları Ağlatan Hareket! Buse Varol Yine Gözyaşlarına Boğuldu, Dayanamadı ve Gitti… Milyonlar Bakakaldı! mask
Alişan’dan Milyonları Ağlatan Hareket! Buse Varol Yine Gözyaşlarına Boğuldu, Dayanamadı ve Gitti… Milyonlar Bakakaldı!
Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi! mask
Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi!
Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’ mask
Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’
Fenerbahçe – Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe – Helsinki UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak? mask
Fenerbahçe – Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe – Helsinki UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak?
Randers - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Randers - Galatasaray UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak? mask
Randers - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Randers - Galatasaray UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak?
Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek” mask
Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek”
Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor? mask
Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın…. mask
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın….
Masterchef Danilo Şef’ten İğrenç Espri! Milyonlar Sosyal Medyada Resmen Linç Etti… “Neden Böyle Yapıyorsun Danilo Şef?”, “Seviyeye Bak” mask
Masterchef Danilo Şef’ten İğrenç Espri! Milyonlar Sosyal Medyada Resmen Linç Etti… “Neden Böyle Yapıyorsun Danilo Şef?”, “Seviyeye Bak”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı! mask
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı!
Alişan’dan Milyonları Ağlatan Hareket! Buse Varol Yine Gözyaşlarına Boğuldu, Dayanamadı ve Gitti… Milyonlar Bakakaldı! mask
Alişan’dan Milyonları Ağlatan Hareket! Buse Varol Yine Gözyaşlarına Boğuldu, Dayanamadı ve Gitti… Milyonlar Bakakaldı!
Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi! mask
Demet Akalın Resmen İçinden Geçti! Hande Erçel, Fahriye Evcen Hikaye! Böyle Bir Shop Yok… Herkes Ona Kilitlendi!
Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’ mask
Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’
Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek” mask
Alişan’dan İnanılmaz Hareket! Selçuk Tektaş’ı Direkt Sildi… Yeni Eklediği Şeyi Görünce Şok Olacaksınız! “Anı Olarak Durabilirdi, Buse Varol Çok Sinirlenecek”
Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor? mask
Sesinde Aşk Var Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Sesinde Aşk Var Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sesinde Aşk Var Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın…. mask
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın….
Masterchef Danilo Şef’ten İğrenç Espri! Milyonlar Sosyal Medyada Resmen Linç Etti… “Neden Böyle Yapıyorsun Danilo Şef?”, “Seviyeye Bak” mask
Masterchef Danilo Şef’ten İğrenç Espri! Milyonlar Sosyal Medyada Resmen Linç Etti… “Neden Böyle Yapıyorsun Danilo Şef?”, “Seviyeye Bak”
Masterchef’te Akıllara Zarar İfşa! Acun Ilıcalı Bu Kez Kesin Yayına Ara Verecek… O da İfşalanınca Yer Gök İnledi! 13. İfşa Şoku…. mask
Masterchef’te Akıllara Zarar İfşa! Acun Ilıcalı Bu Kez Kesin Yayına Ara Verecek… O da İfşalanınca Yer Gök İnledi! 13. İfşa Şoku….
Danilo Şef’ten Programda Büyük İsyan! Psikolojisinin Bozulduğu Düşünülüyor… Durdu Durdu ve Açıkladı! mask
Danilo Şef’ten Programda Büyük İsyan! Psikolojisinin Bozulduğu Düşünülüyor… Durdu Durdu ve Açıkladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Blockhain Bitcoin Verileri Ortaya Çıktı, Boğalar Sinyali Aldı! İkinci Aşama Ne Zaman Başlayacak? mask
Blockhain Bitcoin Verileri Ortaya Çıktı, Boğalar Sinyali Aldı! İkinci Aşama Ne Zaman Başlayacak?
Bu Açıklamalar Dünyayı Endişeye Sevk Ediyor! Latin Amerika'da Neler Oluyor? Kripto Dünyasının Gözü Bu Haberde! mask
Bu Açıklamalar Dünyayı Endişeye Sevk Ediyor! Latin Amerika'da Neler Oluyor? Kripto Dünyasının Gözü Bu Haberde!
Kripto Dünyasında Depremler Bitmiyor! Bitcoin'in Düşüşü Artçı Sarsıntıları Getirir Mi? Bitcoin'e Neler Oluyor? mask
Kripto Dünyasında Depremler Bitmiyor! Bitcoin'in Düşüşü Artçı Sarsıntıları Getirir Mi? Bitcoin'e Neler Oluyor?
Litecoin'in Bu İncelemesi Hoşunuza Gidecek! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yeni Bir Kasırga Mı Geliyor? mask
Litecoin'in Bu İncelemesi Hoşunuza Gidecek! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yeni Bir Kasırga Mı Geliyor?
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı! mask
Aleyna Kalaycıoğlu Mini Elbisesiyle Herkesin Ortasında Hem Dans Etti Hem Poz Verdi! Öyle Bir Salladı ki Yeri Yerinden Oynattı! Kimse Onu Durduramadı!
Çin Farkında Olmadan Rakip Devletleri Kalkındırdı! Bitcoin Yasağı O Ülkeye Yaradı! mask
Çin Farkında Olmadan Rakip Devletleri Kalkındırdı! Bitcoin Yasağı O Ülkeye Yaradı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status