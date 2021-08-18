Bitcoin'in Ezeli Düşmanı ETHEREUM! Yüksek Seviyeler İçin Sinyaller Arka Arkaya Geliyor!
Son verilere göre Bitcoin ve Ethereum arasındaki tüm zamanların en yüksek seviyelerine dönme savaşı kızışıyor. Yeni analizlere göre Ethereum, Bitcoin’e rağmen tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkabilir. Zincir üstü analiz servisi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, 18 Ağustos’ta attığı bir tweet’te, ETH’ye BTC’ye karşı üstünlük verebilecek bir “satış tarafı likidite krizine” dikkat çekti. İşte detaylar...
Ethereum Likidite Açığı Yoğunlaşıyor
Bitcoin’in 29.000 dolarlık düşük seviyesinden yaptığı yükseliş ile yükselişe geçen altcoinler Ethereum dışında yeniden uyandılar.
En büyük altcoin 3.000 doları yeniden yakaladı. Ancak bu seviye bu hafta destek olarak yeniden test edilme sürecinde.
Bitcoin‘in 50.000 dolara yükselmesine odaklanan ilgiye rağmen Ethereum’a ilişkin iyimserlik, bu ayın başlarındaki başarılı Londra hard forkundan sonra yüksek kalmaya devam ediyor.
Kısmen sert çatal yoluyla itilen arz değişiklikleri sayesinde, likidite eksikliği sonuçta BTC/USDT için aynı şeyi yapmadan önce ETH/USDT’yi yeni tarihi zirvelere itmeye yardımcı olabilir.
Analist ayrıca, ETH uzun vadede BTC’den daha erken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir dedi.
Buna karşın ETH, mayıs ayının sonlarında borsalarda tutulan 21,43 milyonluk yerel yüksekten bu yana çoğunlukla doğrusal bir düşüş trendi gördü. Bu hafta itibarıyla 19,25 milyon civarında bulunuyor.
Tedarik Şoklarının Savaşı
Ethereum için Bitcoin’den daha yaygın bir boğa tahmini olasılığı yüksek.
Bu arada, veriler Bitcoin için de devam eden bir arz şoku göstermeye devam ediyor. Bu da Bitcoin fiyat patlamalarını ateşlemek için kendi tarihsel emsaline sahip bir şey.
Analist William Clemente, zincir üstü analiz kaynağı Glassnode’un son rakamları hakkında, “Illiquid Supply Shock oranı son birkaç aydır iyi bir öncü gösterge oldu.” dedi.
“Her iki yöndeki dürtüler, aşağıdaki fiyat eylemine neden oldu. Metrik yavaşça yukarı doğru hareketine devam ettikçe başka bir büyük dürtüyü harekete geçiriyor.”
18 Ağu 2021 - 19:15 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.