Bitcoin'in Ezeli Düşmanı ETHEREUM! Yüksek Seviyeler İçin Sinyaller Arka Arkaya Geliyor!

Ethereum Likidite Açığı Yoğunlaşıyor

Bitcoin’in 29.000 dolarlık düşük seviyesinden yaptığı yükseliş ile yükselişe geçen altcoinler Ethereum dışında yeniden uyandılar.

En büyük altcoin 3.000 doları yeniden yakaladı. Ancak bu seviye bu hafta destek olarak yeniden test edilme sürecinde.

Bitcoin‘in 50.000 dolara yükselmesine odaklanan ilgiye rağmen Ethereum’a ilişkin iyimserlik, bu ayın başlarındaki başarılı Londra hard forkundan sonra yüksek kalmaya devam ediyor.

Kısmen sert çatal yoluyla itilen arz değişiklikleri sayesinde, likidite eksikliği sonuçta BTC/USDT için aynı şeyi yapmadan önce ETH/USDT’yi yeni tarihi zirvelere itmeye yardımcı olabilir.

Analist ayrıca, ETH uzun vadede BTC’den daha erken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir dedi.

“Mevcut ETH fiyatı BTC’ye kıyasla ATH’ye daha yakın. Daha yüksek talep, daha düşük arz. ETH‘nin satış yönlü likidite krizi hala yoğunlaşırken, BTC rezervi mayıs ayında düşüş eğilimini durdurdu.” Sayılar açısından, Bitcoin borsası rezervleri Mayıs ayından itibaren geriledi. Ancak temmuz ayı sonlarında geri döndü. 26 Temmuz’daki 2.54 milyonluk zirveden BTC rezervleri bu hafta 2.44 milyona geriledi.

Buna karşın ETH, mayıs ayının sonlarında borsalarda tutulan 21,43 milyonluk yerel yüksekten bu yana çoğunlukla doğrusal bir düşüş trendi gördü. Bu hafta itibarıyla 19,25 milyon civarında bulunuyor.

Tedarik Şoklarının Savaşı

Ethereum için Bitcoin’den daha yaygın bir boğa tahmini olasılığı yüksek.

Bu arada, veriler Bitcoin için de devam eden bir arz şoku göstermeye devam ediyor. Bu da Bitcoin fiyat patlamalarını ateşlemek için kendi tarihsel emsaline sahip bir şey.

Analist William Clemente, zincir üstü analiz kaynağı Glassnode’un son rakamları hakkında, “Illiquid Supply Shock oranı son birkaç aydır iyi bir öncü gösterge oldu.” dedi.

“Her iki yöndeki dürtüler, aşağıdaki fiyat eylemine neden oldu. Metrik yavaşça yukarı doğru hareketine devam ettikçe başka bir büyük dürtüyü harekete geçiriyor.”