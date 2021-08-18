Bu Haberi Mutlaka Okumalısınız! Bu Karar Şüphesiz Miras Davalarını Etkileyecek! Bitcoin Artık Bir Maddi Mülk!
Miras davalarını etkileyecek çok önemli bir karar alındı. Şanghay Minhang Bölge Mahkemesi, Bitcoin‘in Çin yasaları tarafından korunan ve onu değiştirilebilir ve özel kılan sanal bir mülk olarak görülmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...
Resmi Wechain hesabında yayınlanan makalede mahkeme, davacı ve davalı arasındaki bir satın alma sözleşmesinin incelendiği bir davayı anlattı. Davacı, davalıdan çevrimiçi olarak madencilik teçhizatı satın almıştı, ancak Çin Halk Bankası Bitcoin’i çökerttikten ve kripto para madenciliğinin peşine düştükten sonra genel olarak davacı geri ödeme talebinde bulundu.
Mahkeme, Bitcoin’in sanal bir emtia olduğunu, dolayısıyla satın alma sözleşmesinin geçerli olduğunu belirterek iddiayı reddetti.
Yayınlanan makalede mahkeme, dijital para birimlerinin niteliğini sanal mülk olarak doğrulayan çeşitli davaları da tanımladı. Bitcoin, satın almanın elektrik veya mülk gibi belirli miktarda kaynak gerektirdiği “özel sanal para birimi” olarak kabul edildi.
Mahkemeye göre kripto paralar, değiştirilebilir bir öğe ve sanal mülk olarak değerlendirildi. Para birimlerine ek olarak, fotoğraflar, antetli kağıtlar da ağda saklanabilen ve vatandaşlara ait olan mülkler olarak kabul ediliyor.
Şanghay mahkemesi Bitcoin ve diğer para birimlerinin mülkiyetini değerlendiriyor olsa da, Çin’in başka bir bölgesinden hakim Jinah, sanal para birimleriyle ilgili satın alma veya herhangi bir işlemle ilgili anlaşmaların yasalarca korunmadığını belirtti.
18 Ağu 2021 - 19:26 - Kripto Para Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.