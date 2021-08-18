Bu Haberi Mutlaka Okumalısınız! Bu Karar Şüphesiz Miras Davalarını Etkileyecek! Bitcoin Artık Bir Maddi Mülk!

Resmi Wechain hesabında yayınlanan makalede mahkeme, davacı ve davalı arasındaki bir satın alma sözleşmesinin incelendiği bir davayı anlattı. Davacı, davalıdan çevrimiçi olarak madencilik teçhizatı satın almıştı, ancak Çin Halk Bankası Bitcoin’i çökerttikten ve kripto para madenciliğinin peşine düştükten sonra genel olarak davacı geri ödeme talebinde bulundu.

Mahkeme, Bitcoin’in sanal bir emtia olduğunu, dolayısıyla satın alma sözleşmesinin geçerli olduğunu belirterek iddiayı reddetti.

Yayınlanan makalede mahkeme, dijital para birimlerinin niteliğini sanal mülk olarak doğrulayan çeşitli davaları da tanımladı. Bitcoin, satın almanın elektrik veya mülk gibi belirli miktarda kaynak gerektirdiği “özel sanal para birimi” olarak kabul edildi.

Mahkemeye göre kripto paralar, değiştirilebilir bir öğe ve sanal mülk olarak değerlendirildi. Para birimlerine ek olarak, fotoğraflar, antetli kağıtlar da ağda saklanabilen ve vatandaşlara ait olan mülkler olarak kabul ediliyor.

Şanghay mahkemesi Bitcoin ve diğer para birimlerinin mülkiyetini değerlendiriyor olsa da, Çin’in başka bir bölgesinden hakim Jinah, sanal para birimleriyle ilgili satın alma veya herhangi bir işlemle ilgili anlaşmaların yasalarca korunmadığını belirtti.