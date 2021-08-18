Politika Dünyası'nda Kripto Para Yatırımları! Ünlü Politikacı Sadece Altcoin'i Tercih Ediyor!
Şili Demokratik Devrim muhalefet partisinden Giorgio Jackson, sadece açıklamadığı bir miktarda Ethereum’a sahip olduğunu söyledi. “Bitcoin ve kripto para birimleri: fırsatlar ve zorluklar” adlı bir konferans sırasında düşüncelerini paylaşan Jackson, kripto para için hala uygun yasal çerçevelerin uygulaması gerektiğini düşünüyor. Jackson altcoin piyasası hakkında düşünceleri şu şekilde…
Giorgio Jackson, altcoin piyasasının nereye gideceğini görmek istiyor
Jackson, kripto para için uygun yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu belirtirken, yakın zamanda El Salvador’da uygulanan benzeri bir benimsemenin, Şili’de yasal olarak kabul edilmesini onaylamıyor. Bu çelişkili düşüncelerden, Jackson’un kripto para birimi konusunda ikilemde kaldığı düşünülüyor. Bir yandan, kripto para birimlerinin potansiyel ekonomik faydalarını değerli gören Jackson, yeni ortaya çıkan ve büyük ölçüde kanıtlanmamış teknolojiyle ilgili sorunların olduğunu belirtiyor. Jackson’un altcoin piyasasına hakkında şüpheli olduğunu açıkladığı ifadeleri şu şekilde oldu:
Kendimi olasılığa kapatmıyorum, ancak şüpheciyim ve bugün herhangi bir ülkede yasal ödeme aracı olarak bir kripto para birimine sahip olmanın ideal veya optimal bir şey olduğunu savunmak için yeterli neden yok.
Fintech dünyası muaf olmayacak ve insanları nasıl koruduğumuzu görmeliyiz. Bir fintech yasası çıkarmalıyız, onları halletmenin bir yolunu bulmalıyız. Ve finansal kurumlara meydan okuyabilme fikri bana temel gibi görünüyor.
Daha spesifik olarak Jackson, bir fintech yasasının daha istikrarlı bir temel sağlayabileceğini ve bu nedenle piyasa dalgalanmalarının azaltabileceğini söyledi. Ayrıca, yatırımcıları kripto sektöründe faaliyet gösteren kötü aktörlerden korumaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Latin Amerika kripto konusunda bölünmüş durumda
Komşu ülkelerden birkaç politikacı da El Salvador’un Bitcoin faturasının mevzuata geçmesinin ardından benzer niyetlerin sinyalini verdi. Ancak aylar geçti ve bu planlar, büyük ölçüde askıda kaldı. Örneğin Meksikalı Senatör Indira Kempis’in kripto para desteği, ülkenin merkez bankası tarafından bastırıldı. Ayrıca, Banco de México kısa süre önce, kriptonun finansal sistemde kullanımını yasaklarken yasal ödeme aracı olmadığını söyleyen şu bildiri yayınladı:
Ülkenin finans kurumlarının Bitcoin, Ether, XRP gibi sanal varlıklarla işlem yapma ve halka arz etme yetkisi yok.
18 Ağu 2021 - 19:39 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.