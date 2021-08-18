Politika Dünyası'nda Kripto Para Yatırımları! Ünlü Politikacı Sadece Altcoin'i Tercih Ediyor!

Giorgio Jackson, altcoin piyasasının nereye gideceğini görmek istiyor

Jackson, kripto para için uygun yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu belirtirken, yakın zamanda El Salvador’da uygulanan benzeri bir benimsemenin, Şili’de yasal olarak kabul edilmesini onaylamıyor. Bu çelişkili düşüncelerden, Jackson’un kripto para birimi konusunda ikilemde kaldığı düşünülüyor. Bir yandan, kripto para birimlerinin potansiyel ekonomik faydalarını değerli gören Jackson, yeni ortaya çıkan ve büyük ölçüde kanıtlanmamış teknolojiyle ilgili sorunların olduğunu belirtiyor. Jackson’un altcoin piyasasına hakkında şüpheli olduğunu açıkladığı ifadeleri şu şekilde oldu:

Kendimi olasılığa kapatmıyorum, ancak şüpheciyim ve bugün herhangi bir ülkede yasal ödeme aracı olarak bir kripto para birimine sahip olmanın ideal veya optimal bir şey olduğunu savunmak için yeterli neden yok.

Bununla birlikte, Şilili politikacı Giorgio Jackson, eski finansal sistem içinde kriptonun daha fazla entegrasyonunu sağlayacak bir hareketle, eldeki sorunları çözmek için bir fintech yasasına şu şekilde çağrıda bulundu:

Fintech dünyası muaf olmayacak ve insanları nasıl koruduğumuzu görmeliyiz. Bir fintech yasası çıkarmalıyız, onları halletmenin bir yolunu bulmalıyız. Ve finansal kurumlara meydan okuyabilme fikri bana temel gibi görünüyor.

Daha spesifik olarak Jackson, bir fintech yasasının daha istikrarlı bir temel sağlayabileceğini ve bu nedenle piyasa dalgalanmalarının azaltabileceğini söyledi. Ayrıca, yatırımcıları kripto sektöründe faaliyet gösteren kötü aktörlerden korumaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Latin Amerika kripto konusunda bölünmüş durumda

Komşu ülkelerden birkaç politikacı da El Salvador’un Bitcoin faturasının mevzuata geçmesinin ardından benzer niyetlerin sinyalini verdi. Ancak aylar geçti ve bu planlar, büyük ölçüde askıda kaldı. Örneğin Meksikalı Senatör Indira Kempis’in kripto para desteği, ülkenin merkez bankası tarafından bastırıldı. Ayrıca, Banco de México kısa süre önce, kriptonun finansal sistemde kullanımını yasaklarken yasal ödeme aracı olmadığını söyleyen şu bildiri yayınladı:

Ülkenin finans kurumlarının Bitcoin, Ether, XRP gibi sanal varlıklarla işlem yapma ve halka arz etme yetkisi yok.

Son olarak, Latin Amerika kripto devrimi yavaşlamış gibi görünse de, bölgedeki bazı siyasi temsilcilerin kriptoya karşı açık fikirli olmaları cesaret verici olmaya devam ediyor. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, kripto para birimlerinin ülkesinin kontrolden çıkmış enflasyon sorununa yardımcı olabileceğini öne sürdü. Ancak ülkenin merkez bankası bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor.