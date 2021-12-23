Macaristan’a Nasıl Gidilir? Macaristan Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Macaristan 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir?
Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Macaristan; ortak kültür ve tarih nedeniyle Türkiye’deki vatandaşların her dönem dikkatini çekiyor. Batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere komşu olan Macaristan ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...
Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Macaristan; ortak kültür ve tarih nedeniyle Türkiye’deki vatandaşların her dönem dikkatini çekiyor. Batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere komşu olan Macaristan coğrafi konumu nedeniyle de yurt dışı seyahatlerinin başlangıç noktası oluyor. Öte yandan başkenti Budapeşte’de bulunan görkemli yapıları ile ziyaretçilerini büyüleyen Macaristan, bu sene Türklerin tatil rotasına girmiş bulunuyor. Peki, Macaristan’a nasıl gidilir? Macaristan Türkiye arası uçakla kaç saat? Ankara’dan Macaristan 'a arabayla kaç saatte gidilir? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
23 Ara 2021 - 01:45 - Gezi Rehberi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.