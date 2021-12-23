Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Macaristan; ortak kültür ve tarih nedeniyle Türkiye’deki vatandaşların her dönem dikkatini çekiyor. Batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere komşu olan Macaristan coğrafi konumu nedeniyle de yurt dışı seyahatlerinin başlangıç noktası oluyor. Öte yandan başkenti Budapeşte’de bulunan görkemli yapıları ile ziyaretçilerini büyüleyen Macaristan, bu sene Türklerin tatil rotasına girmiş bulunuyor. Peki, Macaristan’a nasıl gidilir? Macaristan Türkiye arası uçakla kaç saat? Ankara’dan Macaristan 'a arabayla kaç saatte gidilir? İşte, detaylar…

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