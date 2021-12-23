Coğrafi konumu ve gelişmiş kültürel mimarisi ile turistlerin her dönem dikkatini çeken Macaristan, Türkiyelilerin de yurt dışında sıklıkla ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Orta Avrupa’da yer alması, diğer tüm Avrupa ülkelerine yakın bir mesafede konuşlanması ile de tatil rotalarının başlangıcı olan Macaristan özellikle başkenti Budapeşte ile hem kültürel hem de mimari açıdan ziyaretçilerine tam bir görsel şölen yaşatıyor. Peki, Macaristan’a vizesi nasıl alınır 2022? Ankara Macaristan Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Macaristan vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar…

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