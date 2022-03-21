Kartal Tibet yönetmenliğinde ve Memduh Ün yapımcılığında beyazperdeye aktarılan Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gol Kralı, esinlendiği hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserleri arasına girdi. Dönem dönem televizyon kanalları aracılığıyla da sinemaseverlerin karşısına çıkan Gol Kralı, bu sene de popülerliğini korumayı başardı. Peki, Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı kaç yılında, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>