- 21 Mar 2022 - 00:41

Gol Kralı Filmi Nerede Çekildi? Gol Kralı Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? Gol Kralı Filmi Konusu Ve Oyuncuları Kimler?

Kartal Tibet yönetmenliğinde ve Memduh Ün yapımcılığında beyazperdeye aktarılan Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gol Kralı, esinlendiği hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserleri arasına girdi. Sizde Gol Kralı filmi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kartal Tibet yönetmenliğinde ve Memduh Ün yapımcılığında beyazperdeye aktarılan Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gol Kralı, esinlendiği hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserleri arasına girdi. Dönem dönem televizyon kanalları aracılığıyla da sinemaseverlerin karşısına çıkan Gol Kralı, bu sene de popülerliğini korumayı başardı. Peki, Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı kaç yılında, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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21 Mar 2022 - 00:41 - Sinema Haberleri

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Gol Kralı Filmi Nerede Çekildi? Gol Kralı Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? Gol Kralı Filmi Konusu Ve Oyuncuları Kimler? mask
Gol Kralı Filmi Nerede Çekildi? Gol Kralı Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? Gol Kralı Filmi Konusu Ve Oyuncuları Kimler?
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