Gol Kralı Filmi Nerede Çekildi? Gol Kralı Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? Gol Kralı Filmi Konusu Ve Oyuncuları Kimler?
Kartal Tibet yönetmenliğinde ve Memduh Ün yapımcılığında beyazperdeye aktarılan Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gol Kralı, esinlendiği hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserleri arasına girdi. Sizde Gol Kralı filmi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kartal Tibet yönetmenliğinde ve Memduh Ün yapımcılığında beyazperdeye aktarılan Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gol Kralı, esinlendiği hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam sinemasının unutulmaz eserleri arasına girdi. Dönem dönem televizyon kanalları aracılığıyla da sinemaseverlerin karşısına çıkan Gol Kralı, bu sene de popülerliğini korumayı başardı. Peki, Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı kaç yılında, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 00:41 - Sinema Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.