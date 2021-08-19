Camdaki Kız dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Camdaki Kız 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Camdaki Kız Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları…

Yayınlanan 9 bölümü ile tüm dizi seyircisini etkisi altına alan Camdaki Kız dizisi resmen geri dönme kararı aldı. En heyecanlı sahnede sezon finaline giren Camdaki Kız dizisi yeni sezon çekimleri başladı! Camdaki Kız dizisinin ünlü oyuncularının paylaşımları ile ortaya çıkan bu durum, seyircisini şimdiden heyecanlandırdı. Peki, Camdaki Kız 2. Sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız nerede çekiliyor? İşte, Yeni Dizi Oyuncuları…







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