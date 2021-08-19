19 Ağu 2021 - 21:10
Nusret Acun Ilıcalı'yı Yaptığıyla Resmen Şoka Soktu! Küçücük Eti Bu Hale Getirdi, İstediği Parayla Milyonları Delirtti! Bir Et Bu Kadar mı Pahalı Olur?
Yemek konusundaki başarısıyla tanıdığımız Nusret öyle bir et yaptı ki bu defa sadece lezzetli olması yetmedi. Yemekten yaptığı parayı yine yemeğe harcadı. Altının böyle kullanıldığı daha önce hiçbir yerde görülmedi. İşte Nusret’in Altın kaplamalı et yemeği…
Dünyaca ünlü şef Nusret’i bu defa yemeği sadece tuzlama şekliyle ya da lezzetiyle öne çıkarmadı. Resmen parayı nereye harcayacağını şaşıran Nusret bu defa öyle bir şey yaptı ki fiyatını görenlerin dudağı uçukladı. Altınla yemek kapladı. Nusret’ başarılı olmakta sınır tanımıyor. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.