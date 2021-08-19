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19 Ağu 2021 - 21:10

Nusret Acun Ilıcalı'yı Yaptığıyla Resmen Şoka Soktu! Küçücük Eti Bu Hale Getirdi, İstediği Parayla Milyonları Delirtti! Bir Et Bu Kadar mı Pahalı Olur?

Yemek konusundaki başarısıyla tanıdığımız Nusret öyle bir et yaptı ki bu defa sadece lezzetli olması yetmedi. Yemekten yaptığı parayı yine yemeğe harcadı. Altının böyle kullanıldığı daha önce hiçbir yerde görülmedi. İşte Nusret’in Altın kaplamalı et yemeği…