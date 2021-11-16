Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? Araç Muayenesi'nde Nelere Dikkat Edilmeli? Araç Muayenesinde Nelere Bakılır?

Bu kritik neden dolayısıyla araç muayeneleri, araç sahipleri için önemli ve dikkat edilmesi gereken önemli bir adımdır. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, kritik önem taşıyan araç muayenelerinin öncesinde ve sonrasında araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak 5 detayı paylaştı.

Online randevu ile zaman kazanın

Araç muayene yerleri bitmek bilmeyen araç yoğunluklarıyla akıllara kazınmıştır. Araç muayene işlemini online randevu alarak, uzun sıraları beklemeden ve hızlı bir şekilde halletmek mümkündür. Aynı zamanda sürücüler, haftanın 6 günü, 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet veren 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezinden de randevu alabilmektedir.

Gerekli evrakları önceden hazırlayın

Araç sürücüsünün muayeneye giderken yanında bulundurması gereken evrakların önceden hazırlaması önemlidir. Bu evraklar aracın ruhsatı ve araç sürücüsüne ait kimliktir. Araç muayenesi için dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de LPG’li araçlardır. LPG’li araçların muayeneye gitmeden önce LPG sızdırmazlık raporu almaları gerekmektedir. Muayeneye giderken seri numaraları görünür olmalıdır. Ayrıca LPG’nin ruhsata da işletilmesi gerekmektedir.

Araçta bulunması gereken ekipmanlar

İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı, stepne muayene sırasında araçta bulunması gereken ekipmanlardır. Ayrıca aracınızın muayene edilebilmesi için geçerli bir de egzoz emisyon ölçümüne sahip olunmalıdır. Muayene sırasında aracın egzoz gazı ölçüm belgesinin olmadığı tespit edildiğinde araç, ağır kusurlu olarak raporlanmaktadır.

Mevcut borçları önceden ödeyin

Trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezası gibi borçların araç muayenesinden önce ödenmesi önem taşımaktadır. Çünkü, borcu olan araçların muayene işlemlerini yapılmamaktadır. Aracın trafik cezası borcu olup olmadığını e-Devlet’in “Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme” hizmetini kullanarak öğrenmek mümkündür. Trafik cezalarında olduğu gibi motorlu taşıtlar vergisi-MTV borcu olan araçlar da muayeneden geçemez. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “MTV Borç Sorgulama” işlemini yaparak aracın üzerinde borç olup olmadığı kolayca öğrenenilebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası poliçesinin geçerlilik tarihini kontrol edin

Zorunlu Trafik Sigortası olmayan araçların muayeneden geçmesi mümkün değildir. Bu nedenle muayene randevusu almadan önce poliçenin geçerlilik tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer poliçe geçerli değilse Zorunlu Trafik Sigortası yenilenmelidir.