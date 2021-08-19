- 19 Ağu 2021 - 12:09 G: 19 Ağu 2021 - 12:19

Kış Uykusu Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kış Uykusu Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kış Uykusu Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?

Kış Uykusu filmi nerede, ne zaman çekildi, Kış Uykusu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi birçok soru merak edilenler arasında yer almaya başladı. Sizler için Kış Uykusu filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Kış Uykusu filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Uluslararası Arena’da adını başarısı ile duyuran, kendi tabiri ile Türk sinemasında yeni bir devir başlatmayı başaran Nuri Bilge Ceylan’a ait 7. Uzun metrajlı Kış Uykusu filmi nerede, ne zaman çekildi en merak edilenler arasında yerini almayı başardı. Nuri Bilge Ceylan’ın vizyondaki son filmi olan Kış Uykusu, diğer tüm filmlerindeki özelliği gibi bu filmde de hafızalara kazınan görsellikleri ile biliniyor.

Kış Uykusu Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi?

Kış Uykusu, karakterlerin ilişkileri üzeri ile panoramalar ile Anadolu coğrafyasının birleşiminin beyazperdeye yansımış hali vizyona girdiği ilk andan itibaren dikkatleri çekmeyi başaran yapım olmuştur. Filmi bu kadar önemli noktaya getiren özelliği de kazandığı birçok ödül olmuştur. Yaptığı her film ile Cannes başta olacak şekilde birçok ödüle sahip olan Nuri Bilge Ceylan, sinema dünyasındaki en prestijli ödül olarak bilinen Altın Palmiye’ye sahip olundu.

Kış Uykusu Fragman

1982 yılında yaptığı Yol isimli filminin hemen ardından en büyük ve değerli ödülü almayı başaran ikinci film olarak bilinmektedir. Bu kadar başarısı ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Kış Uykusu filmi nerede, ne zaman çekildi, Kış Uykusu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi birçok soru merak edilenler arasında yer almaya başladı. Sizler için Kış Uykusu filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Kış Uykusu filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kış Uykusu filmi nerede çekildi sorusu netlik kazandı. Nuri Bilge Ceylan eserlerinden bir tanesi olan Kış Uykusu, Aydın ilinin psikolojisini en iyi şekilde yansıtırken doğal güzellikleri ile en iyi şekilde karakteristik özellikleri benimsetmek için Kapadokya’nın birçok alanı tercih edilmiştir. Kış Uykusu filmi ne zaman çekildi diye merak edenler için 13 Haziran 2014 yılında vizyona giren filmin çekimleri 2013 yılının ortalarında başlamıştır.

19 Ağu 2021 - 12:09 - Magazin

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