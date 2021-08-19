Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’

Olayların kadını Şeyma Subaşı sürekli olarak gündeme gelirken bu defa takipçilerinin diline düştü. Geçtiğimiz aylarda 30 yaşına giren Şeyma Subaşı’nın bikinili fotoğraflarının altına yazdığı o not okuyanların ağzını açık bıraktı. İşte o çok merak edilen gönderi ve açıklaması…

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