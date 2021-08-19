19 Ağu 2021 - 12:22 Güncelleme: 19 Ağu 2021 - 13:01
Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’
Olayların kadını Şeyma Subaşı şimdi de bikinili fotoğrafına düştüğü notla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın altına öyle bir not düştü ki görenler utancından nereyse hepsini bile okuyamadı. İşte detaylar…
Olayların kadını Şeyma Subaşı sürekli olarak gündeme gelirken bu defa takipçilerinin diline düştü. Geçtiğimiz aylarda 30 yaşına giren Şeyma Subaşı’nın bikinili fotoğraflarının altına yazdığı o not okuyanların ağzını açık bıraktı. İşte o çok merak edilen gönderi ve açıklaması…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.