Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti!

Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan’ın acısı görenlerin yüreğini dağladı. Ünlü şarkıcı Alişan kardeşinin mezarının başında yatıp kalkıyor. Görenlerin yüreğini paramparça eden o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan bir kere daha herkesi üzdü. İşte o görüntüler…

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