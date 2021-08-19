19 Ağu 2021 - 13:21 Güncelleme: 19 Ağu 2021 - 13:31
Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti!
Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden resmen kardeşinin mezarının başında yatıp kalkıyor. Acısını yüreğine sığdıramayan Alişan’ın o görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğini deldi, geçti. İşte o görüntüler…
Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan’ın acısı görenlerin yüreğini dağladı. Ünlü şarkıcı Alişan kardeşinin mezarının başında yatıp kalkıyor. Görenlerin yüreğini paramparça eden o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan bir kere daha herkesi üzdü. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.