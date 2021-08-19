Milyonlarca gencin gelecekteki mesleklerini seçmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih günleri başlıyor. Tercihlerin ardından belli olacak tercih sonuçları ile birlikte üniversitelerine yerleşecek olan öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından eğitim maratonuna ilk adımını atıyor. Öte yandan her yıl Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçları ise, 2021 yılı için geri sayıma başlıyor. Peki, YKS tercihler ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte son dakika detayları…







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