- 19 Ağu 2021 - 13:29 G: 19 Ağu 2021 - 13:34

YKS Tercihler Ne Zaman Açıklanacak 2021? YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021? İşte Son Dakika Detayları

Milyonlarca gencin gelecekteki mesleklerini seçmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih günleri başlıyor. Tercihlerin ardından belli olacak tercih sonuçları ile birlikte üniversitelerine yerleşecek olan öğrenciler sabırsızlanmaya başladı. Sizde YKS Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorsanız hadi buyurun haberimize...

Milyonlarca gencin gelecekteki mesleklerini seçmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih günleri başlıyor. Tercihlerin ardından belli olacak tercih sonuçları ile birlikte üniversitelerine yerleşecek olan öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından eğitim maratonuna ilk adımını atıyor. Öte yandan her yıl Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçları ise, 2021 yılı için geri sayıma başlıyor. Peki, YKS tercihler ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte son dakika detayları…




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19 Ağu 2021 - 13:29 - Eğitim

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