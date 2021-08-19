Hande Aras’ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Hande Aras Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hande Aras Kaç Yaşında Nereli? Hande Aras İnstagram Adresi Nedir?
Türkiye’nin ünlü mankenlerinden biri olan Hande Aras, geçtiğimiz günlerde magazin basınının kendisine sorduğu oyunculuk kariyeri ile ilgili soruya; “istediğim gibi bir rol gelirse oynarım” demişti. Bakın Aras ile ilgili bu söylemine sebep detaylar ne? İşte detaylar...
Türkiye’nin ünlü mankenlerinden biri olan Hande Aras, geçtiğimiz günlerde magazin basınının kendisine sorduğu oyunculuk kariyeri ile ilgili soruya; “istediğim gibi bir rol gelirse oynarım” demişti. Hande Aras’ın beklediği o fırsat ayağına kadar geldi ve Hande Aras’ın yeni dizisi belli oldu! Peki, Hande Aras kimdir, nasıl ünlü oldu? Hande Aras kaç yaşında nereli? Hande Aras İnstagram adresi nedir? İşte, detaylar…
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19 Ağu 2021 - 13:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.