19 Ağu 2021 - 13:53 Güncelleme: 19 Ağu 2021 - 14:06
Görümce Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Görümce Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Görümce Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Sinema dünyasının sevilen filmlerinden olan Görümce filmi ile ilgili bir çok kullanıcı detayları merak ediyor. Sizde bu film ile ilgili ayrıntıları merak ediyorsanız buyrun haberimize...
Görümce filmi nerede, ne zaman çekildi? Görümce filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? Görümce filmin gişe rakamları nedir, sonu nasıl final yapıyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
19 Ağu 2021 - 13:53 - Sinema Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.