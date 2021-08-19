Trabzonsporlu Manolis Siopis Kimdir, Hangi Takımdan Transfer Oldu? Manolis Siopis Kaç Yaşında, Nereli, Eşi Kimdir?
Süper Lig’in yeni sezonu henüz başlamışken, Trabzonspor’un yeni transferi Manolis Siopis, imzayı sonunda attı. Yeni sezonda bordo mavi takımda forma giyecek olan Manolis Siopis ile ilgili detaylar ise, şimdiden futbolseverlerin yakın markajına girdi. İşte merak edilen detaylar...
Süper Lig’in yeni sezonu henüz başlamışken, Trabzonspor’un yeni transferi Manolis Siopis, imzayı sonunda attı. Yeni sezonda bordo mavi takımda forma giyecek olan Manolis Siopis ile ilgili detaylar ise, şimdiden futbolseverlerin yakın markajına girdi. Peki, Trabzonsporlu Manolis Siopis kimdir, hangi takımdan transfer oldu? Manolis Siopis kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? İşte, detaylar…
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19 Ağu 2021 - 14:06 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.