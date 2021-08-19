Süper Lig’in yeni sezonu henüz başlamışken, Trabzonspor’un yeni transferi Manolis Siopis, imzayı sonunda attı. Yeni sezonda bordo mavi takımda forma giyecek olan Manolis Siopis ile ilgili detaylar ise, şimdiden futbolseverlerin yakın markajına girdi. Peki, Trabzonsporlu Manolis Siopis kimdir, hangi takımdan transfer oldu? Manolis Siopis kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? İşte, detaylar…







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