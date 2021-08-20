- 20 Ağu 2021 - 13:17

A101 Resmen Çıldırmış, Tüm Marketlere Rest Çekmişti! Bedavaydı... Trendyol Affetmedi! 1 TL'ye Ürün Satıyor, Tam 16 Milyon!

Trendyol, resmen "bedava" dönemini başlattı. Büyük Ağustos kampanyası başladı. Büyük Ağustos kampanyası ile birlikte; giyimden ayakkabıya, mobilyadan aksesuara, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine kadar A'dan Z'ye her üründe %70'e varan indirimler yapıldı. Bu kapsamda 10 - 20 TL bandına birçok kıyafet, 30- 50 TL bandına da birçok mobilya satın alınabilirken, ayakkabılar ise 50 TL civarında.

A101 Aktüel, BİM Aktüel ve ŞOK Aktüel katalogları, Ağustos ayında müthiş indirimlerle gelirken, stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Büyük bir talep gören marketlerin aktüel kataloglarının hemen sonrasında Trendyol resmen bombayı patlattı. Büyük Ağustos kampanyasıyla çok ucuza ürünler vermeye başladı. İşte o ürünler ve fiyatları!

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20 Ağu 2021 - 13:17 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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