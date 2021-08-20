Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Ağu 2021 - 13:17

A101 Resmen Çıldırmış, Tüm Marketlere Rest Çekmişti! Bedavaydı... Trendyol Affetmedi! 1 TL'ye Ürün Satıyor, Tam 16 Milyon!

Trendyol, resmen "bedava" dönemini başlattı. Büyük Ağustos kampanyası başladı. Büyük Ağustos kampanyası ile birlikte; giyimden ayakkabıya, mobilyadan aksesuara, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine kadar A'dan Z'ye her üründe %70'e varan indirimler yapıldı. Bu kapsamda 10 - 20 TL bandına birçok kıyafet, 30- 50 TL bandına da birçok mobilya satın alınabilirken, ayakkabılar ise 50 TL civarında.