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19 Ağu 2021 - 14:20

Trendyol'da "Bedava" Dönemi Başladı! A101, Bim ve ŞOK'ta Stoklar Tükendi, Herkes Saldırıyor! Site Çöktü...

Trendyol, resmen "bedava" dönemini başlattı. Büyük Ağustos kampanyası başladı. Büyük Ağustos kampanyası ile birlikte; giyimden ayakkabıya, mobilyadan aksesuara, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine kadar A'dan Z'ye her üründe %70'e varan indirimler yapıldı. Bu kapsamda 10 - 20 TL bandına birçok kıyafet, 30- 50 TL bandına da birçok mobilya satın alınabilirken, ayakkabılar ise 50 TL civarında.