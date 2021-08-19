- 19 Ağu 2021 - 14:20 G: 19 Ağu 2021 - 14:47

Trendyol'da "Bedava" Dönemi Başladı! A101, Bim ve ŞOK'ta Stoklar Tükendi, Herkes Saldırıyor! Site Çöktü...

Trendyol, resmen "bedava" dönemini başlattı. Büyük Ağustos kampanyası başladı. Büyük Ağustos kampanyası ile birlikte; giyimden ayakkabıya, mobilyadan aksesuara, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine kadar A'dan Z'ye her üründe %70'e varan indirimler yapıldı. Bu kapsamda 10 - 20 TL bandına birçok kıyafet, 30- 50 TL bandına da birçok mobilya satın alınabilirken, ayakkabılar ise 50 TL civarında.

A101 Aktüel, BİM Aktüel ve ŞOK Aktüel katalogları, Ağustos ayında müthiş indirimlerle gelirken, stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Büyük bir talep gören marketlerin aktüel kataloglarının hemen sonrasında Trendyol resmen bombayı patlattı. Büyük Ağustos kampanyasıyla çok ucuza ürünler vermeye başladı. İşte o ürünler ve fiyatları!

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19 Ağu 2021 - 14:20 Ankara- Yaşam

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