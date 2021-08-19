Trendyol'da "Bedava" Dönemi Başladı! A101, Bim ve ŞOK'ta Stoklar Tükendi, Herkes Saldırıyor! Site Çöktü...
Trendyol, resmen "bedava" dönemini başlattı. Büyük Ağustos kampanyası başladı. Büyük Ağustos kampanyası ile birlikte; giyimden ayakkabıya, mobilyadan aksesuara, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine kadar A'dan Z'ye her üründe %70'e varan indirimler yapıldı. Bu kapsamda 10 - 20 TL bandına birçok kıyafet, 30- 50 TL bandına da birçok mobilya satın alınabilirken, ayakkabılar ise 50 TL civarında.
A101 Aktüel, BİM Aktüel ve ŞOK Aktüel katalogları, Ağustos ayında müthiş indirimlerle gelirken, stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Büyük bir talep gören marketlerin aktüel kataloglarının hemen sonrasında Trendyol resmen bombayı patlattı. Büyük Ağustos kampanyasıyla çok ucuza ürünler vermeye başladı. İşte o ürünler ve fiyatları!
ÇOK UCUZ AYAKKABILAR İÇİN TIKLAYINIZ
ÇOK UCUZ MOBİLYA İÇİN TIKLAYINIZ
ÇOK UCUZ KADIN GİYİM İÇİN TIKLAYINIZ
ÇOK UCUZ ERKEK GİYİM İÇİN TIKLAYINIZ
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.