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19 Ağu 2021 - 14:58

Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler!

Survivor şampiyonu olarak bildiğimiz Cemal Can Canseven 2. Şarkısını çıkarıyor. Haberi duyan hayranları mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Hayranlarının mutluluktan ağladığı bu haber sonrası ortaya atılan diğer haber herkesi delirtti. İkili bir araya gelip müzik piyasasını ortadan kaldırmaya karar verdiler. İşte Cemal Can Canseven’in şarkı sözlerini yazacak olan o isim…