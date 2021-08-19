Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler!
Survivor şampiyonu olarak bildiğimiz Cemal Can Canseven 2. Şarkısını çıkarıyor. Haberi duyan hayranları mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Hayranlarının mutluluktan ağladığı bu haber sonrası ortaya atılan diğer haber herkesi delirtti. İkili bir araya gelip müzik piyasasını ortadan kaldırmaya karar verdiler. İşte Cemal Can Canseven’in şarkı sözlerini yazacak olan o isim…
2020 Survivor yarışmasına katılan Cemal Can Canseven hem sempatik tavırlarıyla herkesi etkilemiş hem de yarışmadaki performansıyla oldukça başarılı bir ilerleme kaydetmişti. Yarışma boyunca hiç saygısızlık yapmayan Cemal Can Canseven şimdilerde 2. Şarkısını çıkarıyor. Şarkının şarkı sözlerini yazacak kişi ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.