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02 Ara 2021 - 18:36

Survivor Yarışmacısı Para Basmaya Başladı! Öyle Bir Sektöre Girdi Ki, Çıkışı Kıyamet! O İsimle El Sıkıştı, Anlaşmalar İmzalandı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Cemal Can Canseven, para basmaya başladı! Televizyon dünyasından sonra öyle bir sektöre girdi ki, çıkışı resmen kıyamet olacak! Milyonlarca kişinin takip ettiği isimle anlaşma sağlayan ve el sıkışan Cemal Can Canseven, harekete resmen geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…