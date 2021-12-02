Survivor Yarışmacısı Para Basmaya Başladı! Öyle Bir Sektöre Girdi Ki, Çıkışı Kıyamet! O İsimle El Sıkıştı, Anlaşmalar İmzalandı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Cemal Can Canseven, para basmaya başladı! Televizyon dünyasından sonra öyle bir sektöre girdi ki, çıkışı resmen kıyamet olacak! Milyonlarca kişinin takip ettiği isimle anlaşma sağlayan ve el sıkışan Cemal Can Canseven, harekete resmen geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
2020 Survivor yarışmasına katılan Cemal Can Canseven hem sempatik tavırlarıyla herkesi etkilemiş hem de yarışmadaki performansıyla oldukça başarılı bir ilerleme kaydetmişti. Yarışma boyunca hiç saygısızlık yapmayan Cemal Can Canseven şimdilerde 2. Şarkısını çıkarıyor. Şarkının şarkı sözlerini yazacak kişi ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.