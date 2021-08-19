19 Ağu 2021 - 15:04 Güncelleme: 19 Ağu 2021 - 15:21
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın Aleyna Kalaycıoğlu’na resmen ateş püskürdü. Aleyna Kalaycıoğlu’na öyle bir darbe vurdu ki görenlerin yüzüne tokat gibi çarptı. Aleyna’ya öyle bir şeyden dolayı ateş püskürdü ki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte detaylar…
Son zamanların oldukça popüler iki ismi Demet Akalın ve Aleyna Kalaycıoğlu tarafında bu defa kimsenin beklemediği bir şey yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu’na ateş püsküren Demet Akalın Kalaycıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı. Nedeni ise herkesin ağzını açık bıraktı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.