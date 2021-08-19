Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı!

Son zamanların oldukça popüler iki ismi Demet Akalın ve Aleyna Kalaycıoğlu tarafında bu defa kimsenin beklemediği bir şey yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu’na ateş püsküren Demet Akalın Kalaycıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı. Nedeni ise herkesin ağzını açık bıraktı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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