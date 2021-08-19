Masterchef Danilo Şef Yine İğrenç Esprilere Devam Ediyor! Mor Saçlı Safanur’la Karşılıklı Yaptı… Herkes Öylece Kaldı! “NINNI”

Masterchef yarışmasının sevilen şefi Danilo Zanna öyle iğrenç bir espri yaptı ki milyonlar sosyal medyada resmen kalakaldı. Türkçe’yi gayet iyi kullanan Danilo Zanna’nın yaptığı o espri sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Görenlerin tepkisi ise büyük oldu. İşte detaylar…

Yayın hayatına oldukça hızlı bir şekilde giriş yapan Masterchef’te Danilo Zanna’nın yaptığı espri bomba gibi oturdu. Masterchef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna yemek konusundaki yeteneğiyle oldukça başarılı bir noktaya gelmişti. Elin oğlu programının ardından Masterchef’e jüri olarak gelen Danilo Zanna artık elin oğlu değil bizim oğlumuz olmuştu.

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