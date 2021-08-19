Masterchef Danilo Şef Yine İğrenç Esprilere Devam Ediyor! Mor Saçlı Safanur’la Karşılıklı Yaptı… Herkes Öylece Kaldı! “NINNI”
Masterchef’in şefi Danilo Şef yine oldukça iğrenç espriler yaptı. Mor saçlı Safanur’la yaptığı karşılıklı sohbet herkesin öylece kalmasına neden oldu. İzleyicilerin bile kalakalmasına neden olan o sohbet bakın neydi…
Masterchef yarışmasının sevilen şefi Danilo Zanna öyle iğrenç bir espri yaptı ki milyonlar sosyal medyada resmen kalakaldı. Türkçe’yi gayet iyi kullanan Danilo Zanna’nın yaptığı o espri sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Görenlerin tepkisi ise büyük oldu. İşte detaylar…
Yayın hayatına oldukça hızlı bir şekilde giriş yapan Masterchef’te Danilo Zanna’nın yaptığı espri bomba gibi oturdu. Masterchef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna yemek konusundaki yeteneğiyle oldukça başarılı bir noktaya gelmişti. Elin oğlu programının ardından Masterchef’e jüri olarak gelen Danilo Zanna artık elin oğlu değil bizim oğlumuz olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.