- 19 Ağu 2021 - 15:12 G: 19 Ağu 2021 - 16:11

Masterchef Danilo Şef Yine İğrenç Esprilere Devam Ediyor! Mor Saçlı Safanur’la Karşılıklı Yaptı… Herkes Öylece Kaldı! “NINNI”

Masterchef’in şefi Danilo Şef yine oldukça iğrenç espriler yaptı. Mor saçlı Safanur’la yaptığı karşılıklı sohbet herkesin öylece kalmasına neden oldu. İzleyicilerin bile kalakalmasına neden olan o sohbet bakın neydi…

Stüdyonun Neşesi

Masterchef yarışmasının sevilen şefi Danilo Zanna öyle iğrenç bir espri yaptı ki milyonlar sosyal medyada resmen kalakaldı. Türkçe’yi gayet iyi kullanan Danilo Zanna’nın yaptığı o espri sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Görenlerin tepkisi ise büyük oldu. İşte detaylar…

Yayın hayatına oldukça hızlı bir şekilde giriş yapan Masterchef’te Danilo Zanna’nın yaptığı espri bomba gibi oturdu. Masterchef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna yemek konusundaki yeteneğiyle oldukça başarılı bir noktaya gelmişti. Elin oğlu programının ardından Masterchef’e jüri olarak gelen Danilo Zanna artık elin oğlu değil bizim oğlumuz olmuştu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>

19 Ağu 2021 - 15:12 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Bugüne Kadar ki En Büyük Kaos! Acun Ilıcalı Pimi Çekti, Bombayı Patlatacak! Yine İfşa, Yine İfşa… Yayından Kaldırılıyor! mask
Masterchef’te Bugüne Kadar ki En Büyük Kaos! Acun Ilıcalı Pimi Çekti, Bombayı Patlatacak! Yine İfşa, Yine İfşa… Yayından Kaldırılıyor!
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı! mask
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı!
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler! mask
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler!
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu Darbesi! Aleyna Kalaycıoğlu’na Öyle Bir Şey Yaptı ki Görenler İnanamadı! Aleyna’ya Resmen Ateş Püskürdü! mask
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu Darbesi! Aleyna Kalaycıoğlu’na Öyle Bir Şey Yaptı ki Görenler İnanamadı! Aleyna’ya Resmen Ateş Püskürdü!
Görümce Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Görümce Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Görümce Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor? mask
Görümce Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Görümce Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Görümce Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti! mask
Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti!
Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’ mask
Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 20 Ağustos 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı? İşte BİM Kırtasiye Ürünler Kataloğu... mask
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 20 Ağustos 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı? İşte BİM Kırtasiye Ürünler Kataloğu...
Hooooopppp…Leyla İle Mecnun Tarihi Belli Oldu! Tarihi Duyanlar Zil Takip Oynamaya Başlayacağı O Tarih Belli Oldu! mask
Hooooopppp…Leyla İle Mecnun Tarihi Belli Oldu! Tarihi Duyanlar Zil Takip Oynamaya Başlayacağı O Tarih Belli Oldu!
Nusret’in Hayat Hikayesi Dinleyenleri Öyle Bir Etkiledi ki; Kimse Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Yokluğun İçinden Çıkıp Varlığın İçinde Yüzdü! İşte Nusret’in Herkesi Üzen Hayat Hikayesi… mask
Nusret’in Hayat Hikayesi Dinleyenleri Öyle Bir Etkiledi ki; Kimse Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Yokluğun İçinden Çıkıp Varlığın İçinde Yüzdü! İşte Nusret’in Herkesi Üzen Hayat Hikayesi…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Bugüne Kadar ki En Büyük Kaos! Acun Ilıcalı Pimi Çekti, Bombayı Patlatacak! Yine İfşa, Yine İfşa… Yayından Kaldırılıyor! mask
Masterchef’te Bugüne Kadar ki En Büyük Kaos! Acun Ilıcalı Pimi Çekti, Bombayı Patlatacak! Yine İfşa, Yine İfşa… Yayından Kaldırılıyor!
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı! mask
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı!
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler! mask
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler!
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu Darbesi! Aleyna Kalaycıoğlu’na Öyle Bir Şey Yaptı ki Görenler İnanamadı! Aleyna’ya Resmen Ateş Püskürdü! mask
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu Darbesi! Aleyna Kalaycıoğlu’na Öyle Bir Şey Yaptı ki Görenler İnanamadı! Aleyna’ya Resmen Ateş Püskürdü!
Hande Aras’ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Hande Aras Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hande Aras Kaç Yaşında Nereli? Hande Aras İnstagram Adresi Nedir? mask
Hande Aras’ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Hande Aras Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hande Aras Kaç Yaşında Nereli? Hande Aras İnstagram Adresi Nedir?
Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti! mask
Alişan Kardeşinin Mezarının Başında Yatıp Kalkıyor! Acısı O Kadar Büyük ki; Hiçbir Yere Sığdıramadı! O Görüntüler Görenlerin Yüreğini Deldi, Geçti!
Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’ mask
Şeyma Subaşı Yarı Çıplak Fotoğrafına Öyle Bir Not Düştü ki; Okuyanlar Utancından Ney Yapacağını Şaşırdı! ‘’Otuzumda da Akıllanmadım…’’
Hooooopppp…Leyla İle Mecnun Tarihi Belli Oldu! Tarihi Duyanlar Zil Takip Oynamaya Başlayacağı O Tarih Belli Oldu! mask
Hooooopppp…Leyla İle Mecnun Tarihi Belli Oldu! Tarihi Duyanlar Zil Takip Oynamaya Başlayacağı O Tarih Belli Oldu!
Nusret’in Hayat Hikayesi Dinleyenleri Öyle Bir Etkiledi ki; Kimse Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Yokluğun İçinden Çıkıp Varlığın İçinde Yüzdü! İşte Nusret’in Herkesi Üzen Hayat Hikayesi… mask
Nusret’in Hayat Hikayesi Dinleyenleri Öyle Bir Etkiledi ki; Kimse Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Yokluğun İçinden Çıkıp Varlığın İçinde Yüzdü! İşte Nusret’in Herkesi Üzen Hayat Hikayesi…
Ünlü Oyuncu Demet Özdemir Öyle Bir Projeden Teklif Aldı ki; Koskoca Ay Yapım Ayağına Kadar Gitti! Ne Hande Erçel Ne Neslihan Atagül! Hepsini Yıkıp Geçecek! mask
Ünlü Oyuncu Demet Özdemir Öyle Bir Projeden Teklif Aldı ki; Koskoca Ay Yapım Ayağına Kadar Gitti! Ne Hande Erçel Ne Neslihan Atagül! Hepsini Yıkıp Geçecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eğlenceli Yabancı Diziler Eylül Ayında Yine Gain’de! Gain de Hangi Diziler Var? Gain Televizyondan İzlenir Mi? Gain Ne Platformu? mask
Eğlenceli Yabancı Diziler Eylül Ayında Yine Gain’de! Gain de Hangi Diziler Var? Gain Televizyondan İzlenir Mi? Gain Ne Platformu?
Masterchef Danilo Şef Yine İğrenç Esprilere Devam Ediyor! Mor Saçlı Safanur’la Karşılıklı Yaptı… Herkes Öylece Kaldı! “NINNI” mask
Masterchef Danilo Şef Yine İğrenç Esprilere Devam Ediyor! Mor Saçlı Safanur’la Karşılıklı Yaptı… Herkes Öylece Kaldı! “NINNI”
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı! mask
Demet Akalın Korkudan Tir Tir Titriyor! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Tahtından Etti, Sanal Saldırı Yaptı!
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler! mask
Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven 2. Şarkısını Çıkarıyor! Şarkı Sözlerini Öyle Birine Yazdıracak ki; Yer Yerinden Oynayacak! Ayrılmayan İkili Ortalığı Yıkıp Geçecek! Müzik Piyasasından Herkesi Silecekler!
Trendyol'da "Bedava" Dönemi Başladı! A101, Bim ve ŞOK'ta Stoklar Tükendi, Herkes Saldırıyor! Site Çöktü... mask
Trendyol'da "Bedava" Dönemi Başladı! A101, Bim ve ŞOK'ta Stoklar Tükendi, Herkes Saldırıyor! Site Çöktü...
Trabzonsporlu Manolis Siopis Kimdir, Hangi Takımdan Transfer Oldu? Manolis Siopis Kaç Yaşında, Nereli, Eşi Kimdir? mask
Trabzonsporlu Manolis Siopis Kimdir, Hangi Takımdan Transfer Oldu? Manolis Siopis Kaç Yaşında, Nereli, Eşi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status