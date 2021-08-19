- 19 Ağu 2021 - 18:11 G: 19 Ağu 2021 - 18:14

Ethereum 2.0 Balinaların Alışkanlıklarını Değiştirdi! Balinalar Neden Yatırım Yapıyor? İşte Detaylar...

CryptoQuant’tan elde edilen zincir üstü veriler, balinaların uzun vadede Ethereum’da (ETH) yükselişe geçtiğini ve geçen haftaki fiyat artışından sonra bile daha fazla ETH yatırdığını gösteriyor. İşte detaylar...

CryptoQuant’tan elde edilen zincir üstü veriler, balinaların uzun vadede Ethereum’da (ETH) yükselişe geçtiğini ve geçen haftaki fiyat artışından sonra bile daha fazla ETH yatırdığını gösteriyor.

Zincir içi ve piyasa veri platformu CryptoQuant’tan alınan verilere göre, bir günde 95.000’den fazla ETH – 287 milyondan fazla – ETH 2.0 sözleşmesine pay edildi.

CryptoQuant CEO’su Young Ju’ya göre, yeni mevduat sahiplerinin sayısı mevduat sayısına kıyasla daha az. Ju ayrıca balinaların sözleşmeye daha fazla token koyarak ETH’de yükselişe geçtiğinin kesin bir işaretini gösterdiklerini düşünüyor:

“ETH’nin uzun vadede yükselişe geçtiğine dair bir başka kanıt. Fiyat artışından önce ETH 2.0 sözleşmesine çok fazla ETH yatıran balinalar, sözleşmeye tekrar bir ton ETH yatırmış gibi görünüyor. Bu balinalar, uzun vadede ETH dolarının adil fiyatının 3 bin dolardan daha yüksek olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.”

 

Bu sayı, Haziran ayı başlarında stake edilen 5 milyon ETH’ye ekleniyor ve bu şu anda 6,5 ​​milyon coin’in oldukça üzerinde. Basın zamanında, bunun 20 milyar ABD doları değerinde bir değeri var. O zamana kadar, ETH 2.0 ağındaki doğrulayıcı sayısı yaklaşık 152.000 idi, ancak protokol güncellemesiyle ilgili en son haberlerin ardından hızla 200.000’e yükseldi.

Ethereum yükseltmesi yalnızca kripto topluluğunun değil, aynı zamanda dünya çapındaki çeşitli kurumların da dikkatini çekiyor. Birkaç hafta önce bildirildiği gibi, İsviçre merkezli Sygnym Bank, müşterilerinin mevcut cüzdanlarından Ethereum 2.0 için ETH’yi stake etmek için kurumsal düzeyde bankacılık platformunu kullanabileceğini duyurdu.

Bu yükseltmeler, Ethereum için önemli bir kilometre taşıdır ve onu potansiyel olarak DeFi endüstrisinin tartışılmaz lideri olarak taçlandırabilir.

19 Ağu 2021 - 18:11 - Kripto Para Haberleri

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